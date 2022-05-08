Дом убитой мужем блогерши Журавлевой достался его родственникам в Екатеринбурге

Коттедж в саду под Екатеринбургом, в котором жили убитая бьюти-блогер Кристина Журавлева и ее муж Дмитрий, достался его родственникам.

Дом в саду, в котором жила и работала Кристина, получили родственники ее мужа Дмитрия, так как коттедж был куплен на их средства. По словам родственницы убитой, ее мама до сих пор тяжело переживает случившееся и часто плачет. Двух собак, которые жили у девушки, забрали ее подписчики, пишет Е1. Напомним, 28-летняя Кристина Журавлева была найдена убитой в апреле 2021 года в лесополосе под Екатеринбургом. Спустя некоторое время ее муж Дмитрий сознался в совершении преступления. По его словам, в семье были постоянные скандалы и разлад по поводу денег. Супруг получил восемь лет колонии, он собирается обжаловать решение суда. Задушил голыми руками: как была убита блогерша Кристина Журавлева из Екатеринбурга

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