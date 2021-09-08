После недопуска ребенка с ДЦП в самолет в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

После того, как в СМИ появилась информация, что на борт «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге не был допущен ребенок с ДЦП, транспортная прокуратура начала проверку.

Планируется выяснить обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка была организована по поручению уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, женщину с 10-летним сыном, у которого ДЦП, сняли с рейса «Уральскиих авиалиний» из Симферополя 6 сентября. Причиной отказа стало наличие специального кресла для ребенка. При этом женщина объясняла, что ее сын не способен сидеть или лежать. Однако ей предложили все равно сдать кресло в багаж. В результате женщине пришлось более трех часов держать сына на руках. Родителей с ребенком с тяжелой формой ДЦП не пустили в самолет «Уральских авиалиний»

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