Учеников 51 лицея в Нижнем Тагиле планируют перевести в две другие школы

В 51 лицее на Вагонке в Нижнем Тагиле администрация начала ремонт, из-за чего учебный процесс будут переносить в другие школы. Свои двери лицеистам распахнут МБОУ № 4 и № 87.

МБОУ Лицей на Вагонке в Нижнем Тагиле переведет своих учеников в другие школы из-за капремонта обоих зданий. Об этом TagilCity.ru рассказали родители школьников, которые посещают подготовительные курсы для поступающих в данное образовательное учреждение «Совенок». По словам мамы четвероклассника Ивана, на собрании представители администрации лицея заявили о грядущих изменениях — образовательный процесс перенесут на базу 4 и 87 школ на Вагонке. Эти МБОУ по территориальному признаку находятся ближе всех к 51 лицею. Сказали родителям, что лицей затевает ремонт. Поэтому дети будут учиться в 4 и 87 школах. Мы так-то на курсы именно сюда записывались, сообщила редакции тагильчанка. Мать другого курсанта «Совенка» подтвердила эту информацию TagilCity.ru, уточнив, что финансовой составляющей занимаются родители учеников лицея. Школу расформируют, пока ремонт. Родком нашел деньги [на ремонт, примечание редакции], сообщила наша подписчица. В Управлении образования Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что МБОУ Лицей будет отремонтирован в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Свердловской области, горадминистрацией и АО НПК «Уралвагонзавод». В соответствии с условиями соглашения, объем финансовых средств, планируемый на реализацию мероприятий, определяется после подписания акта сверки по расчету дополнительных налоговых отчислений НПК за соответствующий финансовый год до 30 апреля следующего за отчетным года, пояснила начальник управления образования города Татьяна Удинцева. МБОУ Лицей располагается в двух зданиях — непосредственно главный учебный корпус на Энтузиастов, 15 и (на территории бывшего садика) через дорогу на Ленинградском проспекте, 11. Как рассказали TagilCity.ru ученики школы, во втором здании уже выполнили укладку нового линолеума и покрасили стены в раздевалке. Насчет того, где в следующем году будут учиться дети — сказать не могу, я выпускаюсь в этом. Но слух такой был. Жалко их, в других школах таких условий нет. Например, отдельных шкафчиков в раздевалке или удобного холла, рассказал редакции ученик одного из 11 классов лицея. По словам начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяны Удинцевой, образовательный процесс будет организован в лицее после определения сроков и объема ремонтных работ в соответствии с нормативными документами. Напомним, 51 лицей и 95 школу планируют капитально отремонтировать в 2022 году. Трехсторонний договор был заключен в прошлом году. Согласно документу, АО НПК УВЗ предусмотрены мероприятия по ремонту и развитию материально-технической базы этих образовательных учреждений. Еще две школы Нижнего Тагила будут капитально отремонтированы

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