Дело о гибели обвальщика мяса в Первоуральске взял на контроль глава СК РФ

Дело о гибели обвальщика мяса в Первоуральске взял на контроль глава СК РФ
Дело о гибели обвальщика мяса в Первоуральске взял на контроль глава СК РФ
Сегодня, 09:23ОбществоФото: 1MI
Мама и сестра 28-летнего молодого человека, который погиб в результате несчастного случая на производстве в Первоуральске, обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину. В результате он назначил служебную проверку.

Председатель ведомства посчитал, что сотрудниками проведены недостаточные меры.

Сами родственницы погибшего считают, что уголовное дело расследуется ненадлежащим образом. Они просят установить лиц, которые не предоставили погибшему средства индивидуальной защиты. Также они рассказали, что старший следователь следственного отдела по городу Первоуральску необоснованно вынесла решение о прекращении уголовного дела, которое позднее было отменено.

Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в Центральном аппарате, а также поручил главе свердловского ведомства Михаилу Богинскому доложить о ходе расследования.

Бастрыкин отметил недостаточный объем проведенных следственных действий со стороны подчиненных. В связи с этим назначена служебная проверка, в рамках которой будут приняты управленческие решения, добавили в Следственном комитете России.

Напомним, 28-летний обвальщик мяса в Первоуральске 2 марта 2020 года заступил на смену. Во время работы нож соскользнул и проткнул мужчине живот. Он был госпитализирован, но через 10 дней скончался.

Сюжеты:
Первоуральск
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