Роспотребнадзор грозит предпринимателю из Лаи, а директора садиков получают миллионы

Прикормленные соседями собаки покусали девочку на Руднике, владелец кафе в Лае получил предупреждение за фекалии, а дом Худояровых продолжат ремонтировать — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Свердловской области и Нижнего Тагила за пятницу, 10 июня.

Владельца кафе «Милано» в Малой Лае местный Роспотребнадзор не может проверить из-за моратория на подобные действия. Жители поселка жаловались на запах гари и фекалий, который разносился по всей округе. Надзорное ведомство только разводит руками — пока есть запрет на проверки, приехать с инспекцией к ИП Цейлонскому санврачи не могут. Единственным выходом стало предупреждение, котором Роспотребнадзор пригрозил владельцу кафе. Роспотребнадзор пригрозил наказанием владельцу кафе в Малой Лае за запах фекалий На Руднике имени III Интернационала девочка стала жертвой нападения стаи собак. Одно из животных укусило ребенка за плечо. Мать пострадавшей раны от клыков обработала и обратилась к медикам — теперь три месяца девочка будет проходить лечение. В произошедшем тагильчанка винит соседей, которые подкармливают стаи собак во дворе. Женщина написала заявление о случившемся в полицию, однако правоохранители ответили, что будет вынесено отказное решение. Поэтому жаловаться стоит в администрацию города. Что произошло с маленьким ребенком, который решил уткнуться носом в одну из бездомных собак на Тагилстрое, читайте в материале TagilCity.ru. Тагильчане обвинили соседей в прикорме агрессивных собак на Руднике Почти 10 млн рублей уйдет на разработку документации по очистке шламнакопителя на на ВМЗ. Объект, площадью почти 6 тысяч м², располагается на Кушвинском тракте в черте Нижнего Тагила. В связи с чем его обязаны привести в порядок — очистить от цинка, кадмия, мышьяка и никеля. После процедуры земля перейдет в категорию промышленного назначения и сможет быть использована под соответствующие нужды. Какие проектно-изыскательные работы будут производить на объекте, а также кто будет заниматься очисткой земель, читайте в нашем материале. Ликвидация шламонакопителя ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле Директора тагильских объединений дошкольных образовательный учреждений отчитались о своих доходах за прошлый год. У всех в графе «итого» значится сумма больше миллиона рублей. Самой популярной машиной у чиновниц стала Toyota RAV-4. Некоторые дамы владеют сотнями квадратных метров и несколькими земельными участками. А у одной из педагогов в совместной собственности с супругом есть дорогостоящая надувная лодка. О каждой из руководительниц МАДОУ читайте ниже. Директора тагильских садиков отчитались о доходах за 2021 год Субсидию в 2,1 млн рублей по госпрограмме выделили Нижнему Тагилу на обустройство дома Худояровых. На эту сумму подрядчик должен обустроить 732 м² газона и посадить 272 куста блестящего кизильника. Также у музея появятся восемь уличных фонарей, для них протянут подземные кабеля. Какие еще объекты появятся на территории возле дома-музея, расскажет TagilCity.ru. Благоустройство территории дома Худояровых будет продолжено в Нижнем Тагиле Свердловский студент-медик побывал на Донбассе с гуманитарным грузом и поделился своими впечатлениями от увиденного. Арсений Кисляков рассказал о страхах и надеждах, о своих планах на будущее и состоянии раненых солдат. Уральский студент побывал в Мариуполе Волна кадровых перестановок из-за громких уголовных дел в свердловских отделах полиции дошла и до Екатеринбурге. На этот раз в превышении должностных полномочий и вымогательстве обвиняют замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью Дмитрия Головко. Сам силовик в содеянном не признается — его коллег и всех, кто участвовал в преступной цепочке (вольно или невольно) уже опросили. В отношении высокопоставленного полицейского с Урала возбудили дело за вымогательство

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