Роспотребнадзор грозит предпринимателю из Лаи, а директора садиков получают миллионы

Владельца кафе «Милано» в Малой Лае местный Роспотребнадзор не может проверить из-за моратория на подобные действия. Жители поселка жаловались на запах гари и фекалий, который разносился по всей округе. Надзорное ведомство только разводит руками — пока есть запрет на проверки, приехать с инспекцией к ИП Цейлонскому санврачи не могут. Единственным выходом стало предупреждение, котором Роспотребнадзор пригрозил владельцу кафе.
На Руднике имени III Интернационала девочка стала жертвой нападения стаи собак. Одно из животных укусило ребенка за плечо. Мать пострадавшей раны от клыков обработала и обратилась к медикам — теперь три месяца девочка будет проходить лечение. В произошедшем тагильчанка винит соседей, которые подкармливают стаи собак во дворе. Женщина написала заявление о случившемся в полицию, однако правоохранители ответили, что будет вынесено отказное решение. Поэтому жаловаться стоит в администрацию города. Что произошло с маленьким ребенком, который решил уткнуться носом в одну из бездомных собак на Тагилстрое, читайте в материале TagilCity.ru.
Почти 10 млн рублей уйдет на разработку документации по очистке шламнакопителя на на ВМЗ. Объект, площадью почти 6 тысяч м², располагается на Кушвинском тракте в черте Нижнего Тагила. В связи с чем его обязаны привести в порядок — очистить от цинка, кадмия, мышьяка и никеля. После процедуры земля перейдет в категорию промышленного назначения и сможет быть использована под соответствующие нужды. Какие проектно-изыскательные работы будут производить на объекте, а также кто будет заниматься очисткой земель, читайте в нашем материале.
Директора тагильских объединений дошкольных образовательный учреждений отчитались о своих доходах за прошлый год. У всех в графе «итого» значится сумма больше миллиона рублей. Самой популярной машиной у чиновниц стала Toyota RAV-4. Некоторые дамы владеют сотнями квадратных метров и несколькими земельными участками. А у одной из педагогов в совместной собственности с супругом есть дорогостоящая надувная лодка. О каждой из руководительниц МАДОУ читайте ниже.
Субсидию в 2,1 млн рублей по госпрограмме выделили Нижнему Тагилу на обустройство дома Худояровых. На эту сумму подрядчик должен обустроить 732 м² газона и посадить 272 куста блестящего кизильника. Также у музея появятся восемь уличных фонарей, для них протянут подземные кабеля. Какие еще объекты появятся на территории возле дома-музея, расскажет TagilCity.ru.
Свердловский студент-медик побывал на Донбассе с гуманитарным грузом и поделился своими впечатлениями от увиденного. Арсений Кисляков рассказал о страхах и надеждах, о своих планах на будущее и состоянии раненых солдат.
Волна кадровых перестановок из-за громких уголовных дел в свердловских отделах полиции дошла и до Екатеринбурге. На этот раз в превышении должностных полномочий и вымогательстве обвиняют замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью Дмитрия Головко. Сам силовик в содеянном не признается — его коллег и всех, кто участвовал в преступной цепочке (вольно или невольно) уже опросили.