Уральские музыканты осудили санкции против российских артистов

Кроме того, миланский театр «Ла Скала» отменил концерты оперной певицы Анны Нетребко, запланированные на март. В Италии заявили, что певица больна, однако она опровергла эту информацию на своей странице в Instagram. В Баварской опере также прекратили сотрудничество с россиянкой, сославшись на ее «недостаточное дистанцирование» от военной спецоперации на Украине.