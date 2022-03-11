Уральские музыканты осудили санкции против российских артистов

То, что сейчас делают с нашими российскими музыкантами — это свинство. Вместо того, чтобы как-то искать пути диалога, пути взаимодействия, отменяют концерты Мацуева, Нетребко. С Гергиевым вообще ужасно поступили — отказали ему в работе в некоторых местах, считает Евгений Горенбург.
Он отметил, что музыка — это универсальный язык для людей, который призван налаживать понимание между всеми всеми на Земле. Фестиваль «Уральская ночь музыки» проводится для того, чтобы сближались народы.
После начала спецоперации на Украине российским артистам, выступающим за границей, запретили концерты. Уже через сутки «Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил гастроли известного пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева. Также сотрудничество с Гергиевым прекратили итальянский театр «Ла Скала», Мюнхенский и Венский филармонические оркестры, Баварская государственная опера.
Кроме того, миланский театр «Ла Скала» отменил концерты оперной певицы Анны Нетребко, запланированные на март. В Италии заявили, что певица больна, однако она опровергла эту информацию на своей странице в Instagram. В Баварской опере также прекратили сотрудничество с россиянкой, сославшись на ее «недостаточное дистанцирование» от военной спецоперации на Украине.