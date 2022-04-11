700 тысяч заплатит дробильщику предприятие в Богдановиче за перелом свода черепа

700 тысяч заплатит дробильщику предприятие в Богдановиче за перелом свода черепа
700 тысяч заплатит дробильщику предприятие в Богдановиче за перелом свода черепа
Сегодня, 17:32ОбществоФото: 1MI
700 тысяч рублей за нарушение правил охраны труда заплатит одно из предприятие Богдановича дробильщику. Мужчина получил перелом свода черепа на рабочем месте.

Несчастный случай произошел из-за попадания частицы обрабатываемого в станке материала в голову. У свердловчанина были диагностированы ушиб мозга, перелом свода черепа и другие повреждения. Сейчас мужчина находится на больничном, ему требуется операция.

В ходе проверки было доказано, что причиной травмирования стало нарушение предприятием правил охраны труда. В результате суд взыскал с работодателя 700 тысяч морального ущерба пострадавшему, выплата компенсации находится под контролем прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, водитель мусоровоза из Первоуральска отсудил у предприятия один миллион рублей за травмы, полученные при шиномонтажных работах. Руководство предлагало ему единоразовую выплату в 50 тысяч рублей.

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