700 тысяч заплатит дробильщику предприятие в Богдановиче за перелом свода черепа

Несчастный случай произошел из-за попадания частицы обрабатываемого в станке материала в голову. У свердловчанина были диагностированы ушиб мозга, перелом свода черепа и другие повреждения. Сейчас мужчина находится на больничном, ему требуется операция.
В ходе проверки было доказано, что причиной травмирования стало нарушение предприятием правил охраны труда. В результате суд взыскал с работодателя 700 тысяч морального ущерба пострадавшему, выплата компенсации находится под контролем прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, водитель мусоровоза из Первоуральска отсудил у предприятия один миллион рублей за травмы, полученные при шиномонтажных работах. Руководство предлагало ему единоразовую выплату в 50 тысяч рублей.