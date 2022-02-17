За травму в бане екатеринбурженка отсудила 150 тысяч рублей компенсации

Чкаловский райсуд Екатеринбурга обязал руководство ООО «Городские бани» выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей. Такова сумма компенсации за моральный вред, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда
Напомним, инцидент произошел в «Городских банях» в январе минувшего года. После парилки женщина отправилась в душ. В какой-то момент из крана стал течь кипяток. Гражданка была госпитализирована с множественными ожогами тела.
Директор банного комплекса навещал пострадавшую, извинялся перед ней и предлагал помочь. Однако, жительница Екатеринбурга все же обратилась в суд.