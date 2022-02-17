За травму в бане екатеринбурженка отсудила 150 тысяч рублей компенсации

За травму в бане екатеринбурженка отсудила 150 тысяч рублей компенсации
За травму в бане екатеринбурженка отсудила 150 тысяч рублей компенсации
Сегодня, 14:40ПроисшествияФото: 1MI

Екатеринбурженка отсудила 150 тысяч рублей за травму в бане

В силу вступило решение Свердловского областного суда, оставившего без изменений вердикт предыдущей судебной инстанции.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга обязал руководство ООО «Городские бани» выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей. Такова сумма компенсации за моральный вред, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда

Напомним, инцидент произошел в «Городских банях» в январе минувшего года. После парилки женщина отправилась в душ. В какой-то момент из крана стал течь кипяток. Гражданка была госпитализирована с множественными ожогами тела.

Директор банного комплекса навещал пострадавшую, извинялся перед ней и предлагал помочь. Однако, жительница Екатеринбурга все же обратилась в суд.

Сюжеты:
Екатеринбург
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