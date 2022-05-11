Бизнесмен из Горбуново убил себя, а смог окутал Нижний Тагил

Воздух в Тагиле утром 11 мая напоминал атмосферу мартена, бизнесмен из тагильского села свел счеты с жизнью, а 40 млн уйдет на приют для собак — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за среду, 11 мая.

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