Бизнесмен из Горбуново убил себя, а смог окутал Нижний Тагил

Бизнесмен из Горбуново убил себя, а смог окутал Нижний Тагил
Бизнесмен из Горбуново убил себя, а смог окутал Нижний Тагил
Сегодня, 19:51ОбществоФото: pixabay
Воздух в Тагиле утром 11 мая напоминал атмосферу мартена, бизнесмен из тагильского села свел счеты с жизнью, а 40 млн уйдет на приют для собак — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за среду, 11 мая.

Выбрасывая мимо урны очередной окурок или фантик от конфеты, стоит задуматься, почему на обратном пути его здесь не будет. Работу, которая кажется незаметной, а оказывается незаменимой, видят не многие. Кто эти люди в оранжевых жилетах, которые с первыми лучами солнца выходят на тагильские улицы, а с последними лучами — идут домой, узнала редакция TagilCity.ru.

В парках и скверах Нижнего Тагила началась акарицидная обработка. Первым с клещами попрощался Пионерский сквер. В парке «Народный» и в сквере за ДК «Юбилейный» насекомых продолжают ловить и приносить домой собаки, а хозяева четвероногих ждут заветных объявлений об обработке с нетерпением.

УГМС до сих пор не обнародовал данные о выбросах в Нижнем Тагиле в майские праздники. При этом газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышения ПДК несколько раз. А вот прокуратура все-таки решила наказать ТЦ «Лента» за историю с батарейками. Какие еще экологические события произошли за эту неделю, читайте в нашем материале.

Предприниматель из Горбуново свел счеты с жизнью. Тело бизнесмена нашла его супруга. О причинах смерти в следственном комитете не говорят, однако существует версия, что мужчина совершил суицид из-за проблем с бизнесом.

Смог от лесных пожаров накрыл Свердловскую область вечером 10 и утром 11 мая. Желто-зеленая дымка со специфическим запахом гари пропитала одежду, волосы и кожу тагильчан. Некоторые горожане пожаловались на проблемы со здоровьем. При этом газоанализатор TagilCity.ru уже сегодня зафиксировал превышение ПДК по диоксиду азота в два раза.

Новый приют для бездомных тагильских собак построят в поселке Черемшанка почти за 40 млн рублей. Стоимость контракта еще может измениться как в ту, так и в другую сторону. Кто будет заниматься отловом и где уже есть или только планируется оборудовать подобные приюты, читайте в нашем материале.

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