О возможных угрозах взрыва школ из-за рубежа сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

О том, что сообщения о минировании школ могли поступить из-за рубежа рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Из-за них утром 12 января эвакуированы более 150 школ.

Подобные атаки, по словам мэра, на Урале происходят регулярно, пишет Ура.ру. Такое происходит в последние несколько лет. Мэр утверждает, что есть деструктивные силы, раскачивающие ситуацию из ближнего зарубежья. Кроме того, Орлов заверил, что власти города разбираются в ситуации и поддерживают связь со спецслужбами. Он добавил, что сообщения начали поступать с трех часов ночи. Когда учителя включили компьютеры, то сразу получили сообщения. ЧТобы не рисковать безопасностью детей, были приняты соответствующие меры. Сразу же после того, как несколько школ были эвакуированы, заведения объявили о переходе на дистант. Однако Орлов заверил, что о массовом отправлении на дистант речи не идет. О панике родителей из-за «минирования» рассказали учителя екатеринбургских школ

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter