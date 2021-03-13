Уральский пес год ждал хозяина в китайской гостинице и умер по прилету в Россию

Все время, пока мужчина находился в России, Оскар находился в гостинице при ветеринарной клинике. Андрей пояснил, что содержание собаки в Китае стоит не дешевле содержания человека. За год ему пришлось заплатить около двух миллионов рублей. Этой зимой хозяин готовился перевезти собаку на родину, но в конце 2020 года у пса диагностировали рак.