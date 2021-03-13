Уральский пес год ждал хозяина в китайской гостинице и умер по прилету в Россию

Уральский пес год ждал хозяина в китайской гостинице и умер по прилету в Россию

Сегодня, 12:29ОбществоФото: Е1
Уральский Хатико по кличке Оскар год прождал хозяина в гостинице Китая и умер, прилетев в Россию.

Хозяин золотистого ретривера Оскара Андрей рассказал, что в феврале 2020 года он прилетел в Екатеринбург из Китая, чтобы сделать визу и заменить заканчивающийся паспорт.

Думал, что буквально на месяц. В итоге я прилетел и закрыли границы. У меня в Китае остались и собака, и жилье, и вещи, пояснил хозяин Е1.

Он рассказал, что в Китай переехал 10 лет назад. Через несколько месяцев он купил собаку, но пес заболел и Андрею пришлось потратить на его лечение в десять раз больше, чем он заплатил за животное.

Все время, пока мужчина находился в России, Оскар находился в гостинице при ветеринарной клинике. Андрей пояснил, что содержание собаки в Китае стоит не дешевле содержания человека. За год ему пришлось заплатить около двух миллионов рублей. Этой зимой хозяин готовился перевезти собаку на родину, но в конце 2020 года у пса диагностировали рак.

Андрей решил перевезти Оскара на вывозном рейсе «Аэрофлота» из Шанхая, куда тот должен был долететь местными авиалиниями. Благодаря соцсетям екатеринбуржец нашел псу российского попутчика. Андрей с девушкой прилетели в Шереметьево, чтобы забрать собаку и вылететь в Екатеринбург через три часа. В Москве возникли проблемы с документами, но хозяин смог перевезти пса в столицу Урала.

Когда собаку получили в Кольцово, проблем не возникло. Мы думали, что всё нормально: он лежал, выглядел уставшим. Мы его напоили, повезли домой, ехать благо минут пять-семь, рассказал Андрей.

Однако по приезду домой Оскар был без сознания. Хозяин отвез его к ветеринарам, однако они не смогли спасти пса.

Напомним, в Новгородской области кот по кличке Феликс несколько лет ждет поезд на железнодорожной станции. Все проводники знают животное и заранее готовят ему колбасу.

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Екатеринбург
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