Об отсутствии дефицита товаров в магазинах заявляют свердловские товароведы, однако жители Екатеринбурга все равно выстраиваются в огромные очереди в кассы магазинов дискаунтеров.

По словам покупателей, в основном люди нагружают тележки макаронами, консервами, прокладками, чаем и кофе. А порошок для стирки вообще пропал из продажи. Об отсутствии дефицита товаров в магазинах заявили в ассоциации товароведов Екатеринбурга. Там призывают свердловчан не покупать продукты и другие товары впрок. По словам президента ассоциации Ольги Васьковой, магазины работают в рабочем режиме, никаких проблем с поставками нет, пишет Е1. Напомним, власти Свердловской области мониторят цены по факту их роста и проводят проверки. Факты необоснованного подорожания будут направляться в ФАС. На фоне роста цен свердловские власти дали указания ритейлерам

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