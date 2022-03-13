Об отсутствии дефицита товаров в магазинах заявляют свердловские товароведы

Об отсутствии дефицита товаров в магазинах заявляют свердловские товароведы
Об отсутствии дефицита товаров в магазинах заявляют свердловские товароведы
Сегодня, 11:46ОбществоФото: 1MI
Об отсутствии дефицита товаров в магазинах заявляют свердловские товароведы, однако жители Екатеринбурга все равно выстраиваются в огромные очереди в кассы магазинов дискаунтеров.

По словам покупателей, в основном люди нагружают тележки макаронами, консервами, прокладками, чаем и кофе. А порошок для стирки вообще пропал из продажи.

Об отсутствии дефицита товаров в магазинах заявили в ассоциации товароведов Екатеринбурга. Там призывают свердловчан не покупать продукты и другие товары впрок. По словам президента ассоциации Ольги Васьковой, магазины работают в рабочем режиме, никаких проблем с поставками нет, пишет Е1.

Напомним, власти Свердловской области мониторят цены по факту их роста и проводят проверки. Факты необоснованного подорожания будут направляться в ФАС.

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