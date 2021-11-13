QR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре

Специалисты Роспотребнадзора предлагают ввести QR-коды о вакцинации от коронавиуса повсеместно. Там считают, что такие ограничения дадут положительный эффект по снижению заболеваемости.

Введение дополнительных нерабочих дней и QR-кодов дало положительный эффект, пояснили в ведомстве. Такие меры влияют на снижение заболеваемостью, поэтому список «чистых зон» нужно постепенно увеличивать. В зависимости от эпидситуации, которая будет складываться к лету, будет принято решение о пролонгации этих мер или их прекращении, цитирует Ура.ру замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. Напомним, 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые будут действовать до 1июня 2022 года. По одному из них, губернаторы регионов должны определить список мест, куда можно будет проходить по QR-кодам. Магазины первой необходимости и аптеки не могут попасть под ограничения. По второму законопроекту QR-коды будут введены в самолетах и поездах.

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