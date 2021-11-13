QR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре

QR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре
QR-коды предложили ввести повсеместно в Роспотребнадзоре
Сегодня, 10:59ОбществоФото: TagilCity.ru
Специалисты Роспотребнадзора предлагают ввести QR-коды о вакцинации от коронавиуса повсеместно. Там считают, что такие ограничения дадут положительный эффект по снижению заболеваемости.

Введение дополнительных нерабочих дней и QR-кодов дало положительный эффект, пояснили в ведомстве. Такие меры влияют на снижение заболеваемостью, поэтому список «чистых зон» нужно постепенно увеличивать.

В зависимости от эпидситуации, которая будет складываться к лету, будет принято решение о пролонгации этих мер или их прекращении, цитирует Ура.ру замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Напомним, 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые будут действовать до 1июня 2022 года. По одному из них, губернаторы регионов должны определить список мест, куда можно будет проходить по QR-кодам. Магазины первой необходимости и аптеки не могут попасть под ограничения. По второму законопроекту QR-коды будут введены в самолетах и поездах.

Материалы по теме:
Свердловская областьРоспотребнадзорограничениявакцинациякоронавирусQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы