Как оформить больничный дистанционно и стоит ли тагильчанам запасаться лекарствами

348 детей из поселка Горноуральский под Нижним Тагилом вынуждены сидеть дома и не посещать садик. Причиной тому стал запрет Роспотребнадзора. Холодная вода в дошкольном образовательном учреждении не только не соответствует нормам, но и абсолютно непригодна даже для бытовых нужд.
В одной из тагильских школ с директором решили не продлять контракт — руководителя образовательного учреждения № 138 Светлану Ладейщикову уволили по истечению срока действия трудового договора. Родители и дети просят вернуть директора, а управление образования говорит, что тагильчанку уволили законно.
Педагог одной из школ Екатеринбурга ударил шестиклассника, заступившись за другую ученицу. По словам очевидцев, девочка оскорбительно выразилась в адрес мамы шестиклассника, а тот, в свою очередь, ответил на оскорбление силовыми методами. Учитель посчитал, что такая методика подойдет и в воспитании самого школьника. Наверное, это был физик — у любой силы есть противосила.
В Екатеринбурге 22-летняя девушка не справилась с управлением своего корейского автомобиля и влетела в отбойник на Россельбане. Свердловчанка ехала со скоростью свыше 110 километров в час. Обогнав несколько машин, Hyundai Gets занесло и выкинуло на забор. Управлявшая им екатеринбурженка погибла.
В Екатеринбурге два пациента успели за один вызов стать клиентами двух скорых — в первую машину неотложки, которая везла свердловчан в больницу, врезался FIAT Ducato. Скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, однако водитель микроавтобуса проигнорировал это и не пропустил спецтранспорт. Оба водителя и пассажиры скорой пострадали. Последних госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Убивший тагильчанина за иномарку житель Невьянска рассказал подробности происшествия. В качестве орудия убийства он использовал «Грозу-021», похищенный в Тюмени. Оружие числится в розыске с 2015 года. Травмат и 18 патронов к нему были изъяты.
Старший прапорщик внутренней службы МЧС (в отставке) Николай Шамарин погиб во время пожара в Первоуральске. Свердловчанин 25 лет жизни отдал борьбе с огнем, однако после выхода на заслуженный отдых, не смог остаться в стороне, увидев трагедию.
Рецидивист в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 14-летнюю тагильчанку. Девочка обо всем рассказала маме, а та написала в свою очередь заявление в полицию. Инцидент произошел в квартире на проспекте Мира.
Психически неуравновешенная свердловчанка, выпрыгнувшая в прошлом году из окна с двухгодовалым малышом на руках, может отправиться на принудительное лечение. Такую меру наказания запросила для нее прокуратура.
Больничные листы в Свердловской области начали оформлять дистанционно. Чтобы открыть такой листок нетрудоспособности, необходимо вызвать врача на дом. Чтобы закрыть — достаточно нажать несколько кнопок на компьютере или кликов на смартфоне.
Власти Свердловской области заявили, что запасаться медикаментами нет никакой необходимости. Жителям региона хватит и пилюль, и перевязочного материала.
Работники дорожных служб так тщательно чистили от снега набережную, что даже перестарались — поломали снежными навалами деревья, а спецтехникой повредили мраморные плиты.
Продавцы контрафактных Reebok и Adidas за 2021 год получили больше 200 тысяч рублей штрафа. 23 протокола было составлено на нарушителей.
За попытку кражи путевых деталей с железной дороги осуждены три тагильчанина. Им предстоит выплатить штраф по пять тысяч рублей каждому. А ведь могли бы попасть туда, где, собственно, детали и пытались стащить — на станцию Сан-Донато.