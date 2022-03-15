Как оформить больничный дистанционно и стоит ли тагильчанам запасаться лекарствами

Педагог одной из школ Екатеринбурга ударил шестиклассника, заступившись за другую ученицу. По словам очевидцев, девочка оскорбительно выразилась в адрес мамы шестиклассника, а тот, в свою очередь, ответил на оскорбление силовыми методами. Учитель посчитал, что такая методика подойдет и в воспитании самого школьника. Наверное, это был физик — у любой силы есть противосила.