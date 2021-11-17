Отмену QR-кодов обсудили свердловские власти с бизнесменами

По словам представителей бизнеса, из-за введения QR-кодов в областных ТЦ предприниматели терпят огромные убытки. На совещании Павел Креков должен был выслушать предложения бизнесменов и донести их до вышестоящего начальства. Однако, как стало известно, главной целью встречи послужило разъяснение правил. По словам знакомого с ситуацией источника Е1, в одиночку Креков не способен что-либо изменить.