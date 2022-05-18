Водителям запретили стоять у «зубной», а художница из Тагила заплатит за инсталляцию

Подрядчик «стройки века» на Циолковского может смениться, мотоциклист напротив центральной проходной УВЗ открыл сезон ДТП на байках, а на подростка завели уголовное дело за хулиганство — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за среду, 18 мая.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter