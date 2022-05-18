Водителям запретили стоять у «зубной», а художница из Тагила заплатит за инсталляцию

Водителям запретили стоять у «зубной», а художница из Тагила заплатит за инсталляцию
Водителям запретили стоять у «зубной», а художница из Тагила заплатит за инсталляцию
Вчера, 20:02ОбществоФото: TagilCity.ru
Подрядчик «стройки века» на Циолковского может смениться, мотоциклист напротив центральной проходной УВЗ открыл сезон ДТП на байках, а на подростка завели уголовное дело за хулиганство — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за среду, 18 мая.

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Первый штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ получила тагильчанка Алиса Горшенина. Художницу не поняли с ее инсталляцией по поводу спецоперации на Украине. Точнее, правоохранители решили, что таким образом творческая личность не только самовыразилась, но и дискредитировала российских военных. Вспомнили и одиночный пикет тагильчанки. Защита апеллировала тем, что надписи были нечитаемы, а сами вещдоки даже не изъяты. В итоге Горшенина получила 35 тысяч рублей штрафа. Будет ли художница опротестовывать решение Ленинского райсуда, читайте ниже.

На Вагонке стало меньше мест не только для парковки, но и для остановки транспортных средств: отныне притормозить возле зубной поликлиники на Правды можно, но остановиться и подождать пациента или высадить его из салона — нельзя. Почему, читайте в нашем материале.

Водитель Chevrolet выехал на перекресток на нарушением ПДД, пересек «двойную сплошную» и устроил аварию, помяв под свою иномарку мотоциклиста. Инцидент произошел напротив центральной проходной УВЗ.

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