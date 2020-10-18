Повышенная смертность и «ковидный» мэр. Итоги дня в Свердловской области

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 243 случая COVID-19, из них девять в Нижнем Тагиле. В общей сложности на Среднем Урале зафиксировано более 32,5 тысяч заражений, из них 2097 — среди тагильчан. Из больниц региона за время пандемии выписали 24 517 пациентов. Еще 692 свердловчанина скончались от коронавирусной инфекции, семь из них за период с 17 по 18 октября.