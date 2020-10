Повышенная смертность и «ковидный» мэр. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 18 октября.

Свердловский областной ЗАГС опубликовал статистику смертности в регионе за третий квартал 2020 года. За этот период скончались 17 230 человек, что на 3 117 больше суммарных показателей первого полугодия. В 2019 году за этот же период скончались 14 114 свердловчан, а за 2014–2018 годы этот показатель ни разу не превысил 14 900 смертей. В Свердловской области в третьем квартале зафиксировано увеличение смертности За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 243 случая COVID-19, из них девять в Нижнем Тагиле. В общей сложности на Среднем Урале зафиксировано более 32,5 тысяч заражений, из них 2097 — среди тагильчан. Из больниц региона за время пандемии выписали 24 517 пациентов. Еще 692 свердловчанина скончались от коронавирусной инфекции, семь из них за период с 17 по 18 октября. В Свердловской области за сутки выявлено 243 случая COVID-19 Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин сообщил в социальных сетях о заражении коронавирусной инфекцией. Положительный результат анализа он получил в четверг. По его словам, он мог подхватить инфекцию во время командировки в Москву. Мэр утверждает, что никто из его родственников и коллег не успел заразиться. Зашляпин в своем посте напомнил свердловчанам о важности соблюдения мер по борьбе с распространением COVID-19. Ещё один уральский мэр заболел COVID-19 В одном из Telagram-каналов появилось видео, где женщина обвиняет администрацию «Уктусского пансионата» в Екатеринбурге в принудительной стерилизации. Она утверждает, что ей сообщили о необходимости процедуры так как в заведении запрещено рожать. Уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова сообщила, что начала проверку по данной жалобе. Кроме того, своё разбирательство проведет Министерство социальной политики Свердловской области. В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter