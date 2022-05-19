Руины в поселке Покровское-1 под Тагилом предположительно уберут до конца этого года

Напомним, вот уже год груды развалин от снесенных домов возвышаются в центре села Покровское-1 под Нижним Тагилом. Рядом находится детская площадка, и ее посетителей нередко привлекает ничем не огражденная бетонная масса с торчащей арматурой. ООО «Девелон», которым владеет Валерий Григорьев, осуществляло снос зданий на безвозмездной основе.