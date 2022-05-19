Руины в поселке Покровское-1 под Тагилом предположительно уберут до конца этого года

Руины в поселке Покровское-1 под Тагилом предположительно уберут до конца этого года
Руины в поселке Покровское-1 под Тагилом предположительно уберут до конца этого года
Сегодня, 11:03ОбществоФото: TagilCity.ru
ООО «Девелон», снесшее несколько зданий в поселке Покровское-1 (Сокол) под Нижним Тагилом, по-прежнему не убрало груды развалин в центре населенного пункта.

Екатеринбургская компания, занимающаяся сносом зданий в поселке Покровское-1, предположительно уберет разруху до конца декабря 2022 года, сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении муниципального имущества Нижнего Тагила.

Вывоз строительного мусора прописан в договоре подчеркнули в ведомстве. Ранее сотрудник ООО «Девелон» настаивал на обратном: якобы ликвидировать руины по документам они не обязаны.

По условиям договоров ООО «Девелон» выполняет работы по сносу объектов недвижимости и вывозу строительного мусора, образовавшегося после сноса. Работы по сносу аварийных объектов завершены, однако вывоз строительного мусора не осуществлен в полном объеме, отметили в управлении.

Напомним, вот уже год груды развалин от снесенных домов возвышаются в центре села Покровское-1 под Нижним Тагилом. Рядом находится детская площадка, и ее посетителей нередко привлекает ничем не огражденная бетонная масса с торчащей арматурой. ООО «Девелон», которым владеет Валерий Григорьев, осуществляло снос зданий на безвозмездной основе.

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