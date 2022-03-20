Буддисты ищут дзен, а тагильские пивовары — деньги на солод

Буддисты ищут дзен, а тагильские пивовары — деньги на солод
Буддисты ищут дзен, а тагильские пивовары — деньги на солод
Вчера, 22:56ОбществоФото: pixabay
Подростки обновили гардероб за счет владельцев торговых точек в DEPO на Свердловском шоссе, забор едва не разрушил планы строителей на привокзальной площади, а журналисты TagilCity стали одними из лучших в своей профессии. Рассказываем главные новости за выходные, 19 и 20 марта, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Горячительные дела или градус повышается

Тагильские пивовары могут остаться без денег или солода. Цены на последний за три месяца выросли на 70%. Не говоря уже о росте стоимости сахара, без которого пенный напиток просто не получится. Как эти факторы отразятся на отрасли в целом и ждать ли повышения цен на отечественные напитки в данной сфере, читайте в нашем материале.

На Вагонке хозяин рюмочной недалеко от главной проходной УВЗ на улице Ильича (жители Дзержинского района поймут и оценят) вновь преступил закон. И снова по той же статье — продажа «паленого» алкоголя. Предыдущие два штрафа стоили владельцу питейного заведения 60 тысяч рублей. На этот раз тагильчанин отделался предупреждением.

Накаляются страсти и в целом по торговым точкам Свердловской области. Из-за дефицита бумаги стоимость кассовых лент стала просто «заоблачной», а ее наличие в специализированных магазинах — редкостью. Интересно, какой выход будут искать владельцы торговых точек, если вопрос не решится в ближайшие дни?

Дела судебные

Следователь из отдела полиции № 9 Екатеринбурга отправился на ИВС. Силовика бывшие коллеги (мы говорим о представительницах прекрасного пола) обвинили в домогательствах, а другие правоохранители констатировали три факта взятки. Говорят, следователь мог прогуливать работу, злоупотреблял спиртным и нецензурно высказывался в адрес тех сотрудниц, которые отвечали силовику отказом.

Сотрудница одной из торговых точек в DEPO через соцсети ищет подростков, которые, в прямом смысле этого слова, вышли в новых куртках из торгового центра, не заплатив за них. Сумма ущерба составляет почти 12 тысяч рублей. Тагильчанка призывает малолетних злоумышленников к сознательности и рекомендует отдать пуховики. В противном случае будет в полицию написано заявление о краже.

7,5 лет лишения свободы получил тагильчанин за хищение денежных средств в крупном размере у четырех пенсионеров в Перми.

Ломать — не строить

Забор, который был установлен на привокзальной площади в Нижнем Тагиле, едва не оказался в Изумрудном городе. Шутим, конечно, но сильным ветром его сдуло. Водителям пришлось объезжать конструкцию.

ЕВРАЗ закрыл доступ паломникам на гору Качканар. 18 марта бригада строителей поставила точку в вопросе сноса монастыря буддистов общины «Шедруб-линг».

Перекрыли кислород

Роспотребнадзор решился и взял пробы тагильского воздуха на анализ. Проверить обещают по всем показателям — так совпало, что выезд на сбор данных совпал с нависшим над Тагилом смогом 18 марта. Пока кто-то ждет потепления, мы ждем результатов. Интересно, кого и как накажут.

А вот в отношении ПАО «Уралхимпласт» будет возбуждено сразу несколько административных дел за несоблюдение природоохранного законодательства. Во время проверки надзорное ведомство выявило сразу девять нарушений.

Нас признали одними из лучших на Урале

Журналисты TagilCity.ru попали в шорт-лист в номинациях новостная работа и спецрепортаж в федеральном проекте «Вместе медиа». Работы Анны Григорьевой и Ульяны Савиной оценили высоко среди материалов Уральских журналистов.

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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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