Горячительные дела или градус повышается

Тагильские пивовары могут остаться без денег или солода. Цены на последний за три месяца выросли на 70%. Не говоря уже о росте стоимости сахара, без которого пенный напиток просто не получится. Как эти факторы отразятся на отрасли в целом и ждать ли повышения цен на отечественные напитки в данной сфере, читайте в нашем материале.