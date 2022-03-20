Тагильские пивовары могут остаться без денег или солода. Цены на последний за три месяца выросли на 70%. Не говоря уже о росте стоимости сахара, без которого пенный напиток просто не получится. Как эти факторы отразятся на отрасли в целом и ждать ли повышения цен на отечественные напитки в данной сфере, читайте в нашем материале.
На Вагонке хозяин рюмочной недалеко от главной проходной УВЗ на улице Ильича (жители Дзержинского района поймут и оценят) вновь преступил закон. И снова по той же статье — продажа «паленого» алкоголя. Предыдущие два штрафа стоили владельцу питейного заведения 60 тысяч рублей. На этот раз тагильчанин отделался предупреждением.
Накаляются страсти и в целом по торговым точкам Свердловской области. Из-за дефицита бумаги стоимость кассовых лент стала просто «заоблачной», а ее наличие в специализированных магазинах — редкостью. Интересно, какой выход будут искать владельцы торговых точек, если вопрос не решится в ближайшие дни?
Следователь из отдела полиции № 9 Екатеринбурга отправился на ИВС. Силовика бывшие коллеги (мы говорим о представительницах прекрасного пола) обвинили в домогательствах, а другие правоохранители констатировали три факта взятки. Говорят, следователь мог прогуливать работу, злоупотреблял спиртным и нецензурно высказывался в адрес тех сотрудниц, которые отвечали силовику отказом.
Сотрудница одной из торговых точек в DEPO через соцсети ищет подростков, которые, в прямом смысле этого слова, вышли в новых куртках из торгового центра, не заплатив за них. Сумма ущерба составляет почти 12 тысяч рублей. Тагильчанка призывает малолетних злоумышленников к сознательности и рекомендует отдать пуховики. В противном случае будет в полицию написано заявление о краже.
7,5 лет лишения свободы получил тагильчанин за хищение денежных средств в крупном размере у четырех пенсионеров в Перми.
Забор, который был установлен на привокзальной площади в Нижнем Тагиле, едва не оказался в Изумрудном городе. Шутим, конечно, но сильным ветром его сдуло. Водителям пришлось объезжать конструкцию.
ЕВРАЗ закрыл доступ паломникам на гору Качканар. 18 марта бригада строителей поставила точку в вопросе сноса монастыря буддистов общины «Шедруб-линг».
Роспотребнадзор решился и взял пробы тагильского воздуха на анализ. Проверить обещают по всем показателям — так совпало, что выезд на сбор данных совпал с нависшим над Тагилом смогом 18 марта. Пока кто-то ждет потепления, мы ждем результатов. Интересно, кого и как накажут.
А вот в отношении ПАО «Уралхимпласт» будет возбуждено сразу несколько административных дел за несоблюдение природоохранного законодательства. Во время проверки надзорное ведомство выявило сразу девять нарушений.
Журналисты TagilCity.ru попали в шорт-лист в номинациях новостная работа и спецрепортаж в федеральном проекте «Вместе медиа». Работы Анны Григорьевой и Ульяны Савиной оценили высоко среди материалов Уральских журналистов.