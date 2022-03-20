Юные спортсмены из Донбасса приехали тренироваться и учиться в Свердловскую область

Жить юные спортсмены будут на базе отдыха. Все они профессионально занимаются спортом: юноши — боксом и футболом, девушки — волейболом. Помимо тренировок, для школьников организована культурная программа — экскурсии и мастер-классы, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Школьники посетят Невьянскую башню, гончарную мастерскую в деревне Таволги, музей военной техники в Верхней Пышме, а также кинотеатры и концерты.
Также донецкие ребята будут учиться, так как после возвращения домой им нужно будет сдавать экзамены по окончанию 9 или 11 класса.
Напомним, в недавнем времени в Нижнем Тагиле в качестве беженцев прибыла первая семья из Украины. Мать и двое дети приехали в город к родственникам.