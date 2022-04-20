Тагильские чиновники отчитались о доходах, а парки и скверы пострадали от вандалов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заработал в 2021 году чуть больше двух миллионов. Такой доход задекларировал градоначальник. В собственности у мэра жилой дом в 500 «квадратов» и два земельных участка. Чем еще владеет глава города Владислав Пинаев, читайте ниже.
Жена главы Нижнего Тагила Елена Пинаева задекларировала на 22% больше дохода по сравнению с прошлым годом. В собственности у первой леди города два нежилых помещения и два земельных участка.
Грязь, разруха, сбитый облицовочный камень, разломанные лавочки и горы мусора. Это не декорации нового российского хоррора. В это превратились тагильские парки и скверы за зиму. В том числе и новые. Как скоро обслуживающие компании приведут в надлежащий вид зоны отдыха тагильчан, а также какие места пострадали больше всего, узнавала редакция TagilCity.ru.
А вот тагильские депутаты могут похвастаться своими заработками — так, Никита Беркутов заработал 11,5 млн рублей, на втором месте по уровню доходов — Гаджи Абдулов и его почти 11 млн рублей, замыкает тройку лидеров Денис Корякин и его 8,5 млн. Кто из народных избранников приобрел в 2021 году недвижимость, а кто снизил свои доходы по сравнению с предыдущими периодами, читайте ниже.
Ученикам тагильской школы № 40 наконец-то открыли калитку. В прямом смысле этого слова, дети штурмовали школьный забор, чтобы попасть в образовательное учреждение и домой. Такая тяга к знаниям не осталась незамеченной проверяющими органами.
В Нижнем Тагиле 9 мая состоится долгожданное за годы пандемии шествие «Бессмертного полка». Тагильчане смогут пройти по главному проспекту города с плакатами, чтобы почтить память своих погибших в годы Великой Отечественной войны родных и близких.
Первый свердловский контрактник, побывавший в плену на Донбассе, вернулся домой. Молодой человек проходит реабилитацию. Общественности его данные не разглашаются.