Тагильские чиновники отчитались о доходах, а парки и скверы пострадали от вандалов

Глава Нижнего Тагила заработал чуть больше двух миллионов рублей, тагильские ученики школы № 40 смогут ходить через калитку, а Беркутов, Абдулов и Корякин стали самыми богатыми депутатами — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях этой среды, 20 апреля, в Свердловской области и Нижнем Тагиле.

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