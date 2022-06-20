Дети создадут свои мультфильмы в Нижнем Тагиле

Дети создадут свои мультфильмы в Нижнем Тагиле
Дети создадут свои мультфильмы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:46ОбществоРинат КамалиевФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В рамках «Фестиваля уличных мультфильмов» юные участники, включая ребят из Нижнего Тагила, получают возможность создать собственные анимационные ленты.

Фестиваль идет третий год и охватывает почти всю Россию и ряд зарубежных стран. Начинающие несовершеннолетние мультипликаторы в ходе фестиваля получают возможность представить свое творчество на широкую аудиторию и получить непредвзятую оценку. В жюри входят мультипликаторы «Союзмультфильма», ВГИК им. Герасимова и мастер авторских кукол.

В соответствии с концепцией фестиваля, участникам предоставляется свобода самовыражения - снимать мультфильмы можно в самых разных техниках и на различные темы. Впрочем, некоторые сюжеты все же поощряются: экология, география малой родины и спорт. Кроме того, будут отдельно отмечены кукольные произведения и мультики о символе фестиваля, Совенке. Также введена отдельная номинация за лучший сценарий.

Прием заявок ведется до 31 августа, а итоги должны быть подведены не позднее 31 октября. Подробнее о фестивале и порядке участия в нем можно узнать на сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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