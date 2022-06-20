Дети создадут свои мультфильмы в Нижнем Тагиле

Фестиваль идет третий год и охватывает почти всю Россию и ряд зарубежных стран. Начинающие несовершеннолетние мультипликаторы в ходе фестиваля получают возможность представить свое творчество на широкую аудиторию и получить непредвзятую оценку. В жюри входят мультипликаторы «Союзмультфильма», ВГИК им. Герасимова и мастер авторских кукол.
В соответствии с концепцией фестиваля, участникам предоставляется свобода самовыражения - снимать мультфильмы можно в самых разных техниках и на различные темы. Впрочем, некоторые сюжеты все же поощряются: экология, география малой родины и спорт. Кроме того, будут отдельно отмечены кукольные произведения и мультики о символе фестиваля, Совенке. Также введена отдельная номинация за лучший сценарий.
Прием заявок ведется до 31 августа, а итоги должны быть подведены не позднее 31 октября. Подробнее о фестивале и порядке участия в нем можно узнать на сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.