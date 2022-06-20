Дети создадут свои мультфильмы в Нижнем Тагиле

В соответствии с концепцией фестиваля, участникам предоставляется свобода самовыражения - снимать мультфильмы можно в самых разных техниках и на различные темы. Впрочем, некоторые сюжеты все же поощряются: экология, география малой родины и спорт. Кроме того, будут отдельно отмечены кукольные произведения и мультики о символе фестиваля, Совенке. Также введена отдельная номинация за лучший сценарий.