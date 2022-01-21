Символ Екатеринбурга остался без хранителя

Геннадия Комкова знали многие жители свердловской столицы. Он был фанатом своего дела.
Коллекционер, хорошо знакомый с историей города — от момента основания до современности. И конечно же патриот с большой буквы, так о нем говорят.
Коллеги с теплотой вспоминают о том, с каким удовольствием Геннадий Иванович рассказывал об экспонатах музея, в котором долгое время работал. Его знали как хранителя символа Екатеринбурга — знаменитой водонапорной башни на Плотинке.
Последним местом работы Комкова был Центр документации общественных организаций Свердловской области или партархив, как его привыкли называть.
За годы жизни свердловчанин собрал уникальную коллекцию экспонатов. Среди них: медали, наградные знаки, открытки, марки и другие редкие вещи, представляющие большую историческую ценность.
Последнюю выставку уважаемого в городе музейщика «Танковая гвардия Урала» можно посмотреть и сегодня в военно-историческом зале Дома Офицеров ЦВО, рассказал Ура.Ру его коллега, Владимир Турчанинов.
Похороны Геннадия Комкова состоялись 20 января.