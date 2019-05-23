В Нижнем Тагиле установили зону охраны сторожевой башни на Лисьей горе

Под охраной теперь находятся «Башня сторожевая на Лисьей горе», «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова» на улице Кирова, 19 и 21 и «Комплекс Нижнетагильского металлургического завода», который включает в себя цеха, здания конюшен, пожарную часть и заводской театр.