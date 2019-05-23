В Нижнем Тагиле установили зону охраны сторожевой башни на Лисьей горе
Сегодня, 17:01ОбществоФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
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Свердловское Управление госохраны объектов культурного наследия установило зоны охраны нескольких нижнетагильских объектов, в числе которых сторожевая башня и комплекс Металлургического завода, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Под охраной теперь находятся «Башня сторожевая на Лисьей горе», «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова» на улице Кирова, 19 и 21 и «Комплекс Нижнетагильского металлургического завода», который включает в себя цеха, здания конюшен, пожарную часть и заводской театр.
На указанных территориях запрещается новое строительство и установка рекламных конструкций. Разрешены работы по сохранению объектов, озеленение и проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле были установлены зоны охраны первой образцовой школы имени Крупской, усадьбы, двух магазинов и дома купца.
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