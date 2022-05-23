Сборщики подписей без согласия выложили в сеть персональные данные тагильчан

Сборщики подписей опубликовали персональные данные подписавшихся без их согласия. Пост с фото подписных листов, где указаны ФИО, телефоны и адреса, выложен в одном из тагильских пабликов.

В группе выложен пост о том, что в Нижнем Тагиле собраны 139 подписей под обращением с просьбой не допустить повышения цен на проезд в маршрутках. Также опубликованы фото всех подписных листов с ФИО, телефоном и адресом подписавшихся. При этом такие данные являются персональными и на публичное оглашение нужно согласие того, кому они принадлежат. Редакция TagilCity.ru решила выяснить, давали ли такое разрешение подписавшиеся, и обзвонила нескольких тагильчан. Они рассказали, что подписи собирали молодые люди на улице и на остановках общественного транспорта. При этом ни устного, ни письменного разрешения на публикацию данных у них не просили. Это, конечно, не порядочно со стороны тех, кто подписи собирал. Меня это не устраивает. Согласие на оглашение своих данных я не давала,рассказала TagilCity.ru одна из подписавшихся. Опасность общедоступности личных данных состоит в том, что ими могут воспользоваться мошенники. Также есть риск, что номера телефонов окажутся в нелегальных списках для спам-звонков и рассылок. Ранее начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров рассказал о растущем числе телефонных мошенников, а также о распространенных схемах, используемых преступниками, и правилах безопасности. В силу доверчивости люди принимают звонки от мошенников, номера телефонов которым попадают черными схемами. И перечисляют достаточно серьезные суммы. К сожалению, в прошлом году было больше 20 % таких преступлений. И ущерб был причинен жителям нашего города свыше 100 млн рублей,сообщил Ибрагим Абдулкадыров. Скриншоты с постом и названием группы будут переданы редакцией TagilCity.ru в правоохранительные органы для выяснения законности публикации персональных данных.

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