Уральцу удиравшему от гаишников на «пятнашке» выписали штрафов на 116 тысяч рублей
В Заречном водителю ВАЗ-2115, за которым в середине июля гонялись сотрудники ГИБДД, выписали штрафов на сумму в 116 тысяч рублей. Именно на столько он нарушил правила, пока уезжал от гаишников, пишет E1.
Инцидент произошел 12 июля. Автоинспекторы решили остановить автомобиль, но водитель требование проигнорировал и нажал на педаль газа. В результате началась погоня. Сначала водитель пытался уехать по улица — обочинам, встречной полосе, красный свет. В какой-то момент машину развернуло и едва не выбросило с дороги.
Через некоторое время погоня переместилась на Тюменский тракт.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель неоднократно нарушал правила, создавая опасность дли жизни других водителей и пешеходов.
Позднее было установлено, что за рулем находился 20-летний житель Белоярского, а его автомобиль принадлежит деду.
Инспекторы специально пересмотрели видео погони, чтобы разобраться, сколько раз были нарушены правила дорожного движения.
В результате было составлено 30 административных протоколов общей суммой в 116 800 рублей. Установлено, что у молодого человека отсутствуют водительские права и еще в феврале текущего года ему был выписан штраф за езду без прав в размере пяти тысяч рублей. Еще через два месяца молодого человека снова задержали, но уже в состоянии опьянения. Тогда его арестовали на 10 суток.