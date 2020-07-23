Уральцу удиравшему от гаишников на «пятнашке» выписали штрафов на 116 тысяч рублей

Инцидент произошел 12 июля. Автоинспекторы решили остановить автомобиль, но водитель требование проигнорировал и нажал на педаль газа. В результате началась погоня. Сначала водитель пытался уехать по улица — обочинам, встречной полосе, красный свет. В какой-то момент машину развернуло и едва не выбросило с дороги.

Через некоторое время погоня переместилась на Тюменский тракт.

В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель неоднократно нарушал правила, создавая опасность дли жизни других водителей и пешеходов.

Позднее было установлено, что за рулем находился 20-летний житель Белоярского, а его автомобиль принадлежит деду.

Инспекторы специально пересмотрели видео погони, чтобы разобраться, сколько раз были нарушены правила дорожного движения.