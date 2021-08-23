Стало известно о ходе работ по строительству моста через Тагильский пруд

Стало известно о ходе работ по строительству моста через Тагильский пруд
Стало известно о ходе работ по строительству моста через Тагильский пруд
Сегодня, 21:55ОбществоФото: 1MI
Стало известно о том, как проходит строительство мостового перехода через Тагильский пруд. К концу сентября — началу октября планируется полностью завершить надвижку моста.

По словам руководителя проекта Вячеслава Назарова, стойка ведется круглые сутки, без выходных. Несмотря на то, что в жаркую погоду температура внутри металлоконструкций достигает 70 градусов, сварщики продолжают работу. 26 августа начинается новая надвижка. После полного перекрытия пруда строительство продолжится в верхней части. Будет происходить покраска швов, монтажные работы и установка парапетных блоков, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На данный момент были собраны все балки пролетного строения через Свердловское шоссе и через железную дорогу, а также смонтировано около трех тысяч тонн металлоконструкций. Теперь проходит монтаж ливневой канализации, очистных сооружений и асфальтирование дорог.

Также на площадке побывали депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и лидеры профсоюзных организаций Нижнего Тагила. По словам участников, на стройке они почувствовали, что причастны к историческому событию.

Напомним, 13 августа стало известно, что световым освещением моста через Тагильский пруд займется компания из Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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