Тагильчанин остался должен 214 тысяч выселившей из квартиры свекровь экс-супруге

Тагильчанин остался должен 214 тысяч выселившей из квартиры свекровь экс-супруге
Тагильчанин остался должен 214 тысяч выселившей из квартиры свекровь экс-супруге
Сегодня, 10:22ОбществоФото: 1MI
Тагильчанин Алексей Николайчук остался должен своей бывшей супруге Ларисе Лошкаревой 214 тысяч рублей. Свердловский областной суд поддержал решение Ленинского суда и оставил его без изменений.

Лариса взыскала с бывшего мужа деньги за пользование чужими деньгами с 5 июля 2016 года по 28 декабря 2018 года.

Алексей не согласился с решением и обратился в Свердловский областной суд, заявив, что зачет суммы в 110 тысяч рублей не был учтен судебным приставом. Поэтому, по его словам, проценты рассчитаны неправильно и из-за этого долг необоснованно увеличился.

28 июля Ленинский суд признал, что бездействие пристава было незаконным и выражалось в ненадлежащем учете оплат. Однако пересмотреть решение с зачетом суммы он отказался.

Николайчук потребовал в областном суде отменить решение Ленинского суда. Он также предоставил все доказательства неверного учета. Однако решение было оставлено без изменений.

Напомним, о семье Алексея Николайчука из Нижнего Тагила стало известно после того, как его бывшая жена пыталась выселить свою экс-свекровь Галину Казанцеву. 65-летняя женщина даже выходила на пикет. Причиной стала ипотека, которую бывшая супруга погасила после развода, но оформляла ее совместно с Алексеем.

По решению суда супруг остался должен 980 тысяч рублей — это половина стоимости жилья и автомобиля, купленных в браке. Квартира, из которой пенсионерку выселяют приставы, была до 2016 года записана на сына, а после развода он переписал ее на маму.

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