Тагильчанин остался должен 214 тысяч выселившей из квартиры свекровь экс-супруге

Лариса взыскала с бывшего мужа деньги за пользование чужими деньгами с 5 июля 2016 года по 28 декабря 2018 года.
Алексей не согласился с решением и обратился в Свердловский областной суд, заявив, что зачет суммы в 110 тысяч рублей не был учтен судебным приставом. Поэтому, по его словам, проценты рассчитаны неправильно и из-за этого долг необоснованно увеличился.
28 июля Ленинский суд признал, что бездействие пристава было незаконным и выражалось в ненадлежащем учете оплат. Однако пересмотреть решение с зачетом суммы он отказался.
Николайчук потребовал в областном суде отменить решение Ленинского суда. Он также предоставил все доказательства неверного учета. Однако решение было оставлено без изменений.
Напомним, о семье Алексея Николайчука из Нижнего Тагила стало известно после того, как его бывшая жена пыталась выселить свою экс-свекровь Галину Казанцеву. 65-летняя женщина даже выходила на пикет. Причиной стала ипотека, которую бывшая супруга погасила после развода, но оформляла ее совместно с Алексеем.
По решению суда супруг остался должен 980 тысяч рублей — это половина стоимости жилья и автомобиля, купленных в браке. Квартира, из которой пенсионерку выселяют приставы, была до 2016 года записана на сына, а после развода он переписал ее на маму.