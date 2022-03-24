Живущую в екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажирку ищут приставы

Застрявшая в Екатеринбурге женщина накопила долг по кредитам в два миллиона рублей, ее объявили в исполнительный розыск.

Уроженка республики Коми Светлана Кръестева, полгода назад поселившаяся в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, находится в исполнительном розыске на территории России. У нее долги по кредитам в размере 2 млн рублей. Об этом сообщили Ura.ru в отделении судебных приставов по Удорскому району республики. Там отметили, что «пассажирка в золотых сапогах» прописана в Удорском районе, но по факту там не проживает. Теперь исполнительное производство передадут по месту жительства в Екатеринбург. Светлана Кръестева возвращаться домой не планирует. Женщина говорит журналистам, что ищет в столице Урала высокооплачиваемую работу с окладом не менее пары сотен тысяч рублей. Она мечтает о должности главного бухгалтера. При этом родственники заявили, что регулярно высылают Светлане деньги, чтобы она прилетела домой. Однако она не хочет возвращаться.

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