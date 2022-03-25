Экс-директор магазина обуви в Нижнем Тагиле обвинила руководство в недоплате

Тагильчанка Мария три месяца отработала директором в одном из магазинов Westfalika. В конце февраля 2022 года она получила более выгодное предложение и решила уйти. Уволилась сотрудница без конфликтов, но, по ее словам, часть зарплаты ей не выплатили.

Первая часть зарплаты сотрудникам, по словам девушки, перечисляется на банковскую карту, а остальное выдается 15 числа каждого месяца наличными по внутренней ведомости. После получения денег каждый сотрудник ставил подпись, а скан документа отправлялся в Екатеринбург. В результате, она получила только 20,4 тысячи рублей на банковскую карту, а в зарплатной ведомости ее фамилии не было. Экс-директор считает, что ей не доплатили около 25 тысяч рублей. Бухгалтер, по словам Марии утверждает, что расчет осуществлен полностью. Девушка уже обратилась в налоговую и трудовую инспекции, а также прокуратуру. При этом официальные представители сети утверждают, что с сотрудницей рассчитались полностью, пишет Е1.

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