Экс-директор магазина обуви в Нижнем Тагиле обвинила руководство в недоплате

Первая часть зарплаты сотрудникам, по словам девушки, перечисляется на банковскую карту, а остальное выдается 15 числа каждого месяца наличными по внутренней ведомости. После получения денег каждый сотрудник ставил подпись, а скан документа отправлялся в Екатеринбург.
В результате, она получила только 20,4 тысячи рублей на банковскую карту, а в зарплатной ведомости ее фамилии не было. Экс-директор считает, что ей не доплатили около 25 тысяч рублей.
Бухгалтер, по словам Марии утверждает, что расчет осуществлен полностью.
Девушка уже обратилась в налоговую и трудовую инспекции, а также прокуратуру. При этом официальные представители сети утверждают, что с сотрудницей рассчитались полностью, пишет Е1.