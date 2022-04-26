Перенесшего клиническую смерть уральца спасли медики и родные

Перенесшего клиническую смерть уральца спасли медики и родные
Перенесшего клиническую смерть уральца спасли медики и родные
Сегодня, 14:15ОбществоФото: 1MI
Жителю Камышлова стало плохо с сердцем дома. Рядом с ним оказалась сестра, которая работала в скорой помощи. Она быстро среагировала на произошедшее и вызвала медиков.

Мужчина сидел на диване, как неожиданно завалился на бок и потерял сознание. До этого 54-летний мужчина на здоровье не жаловался.

Супруга пострадавшего вызвала на помощь двоюродную сестру. Она раньше работала в отделении скорой помощи и знает, как проводятся реанимационные мероприятия. Пока она их проводила, жена вызвала скорую.

По словам заведующего реанимационно-анестезиологическим отделением СОКБ № 1 Александра Левита, пациент родился в рубашке, так как вовремя была проведена сердечно-легочная реанимация.

Он отметил, что необратимые изменения в мозгу начинаются уже через 5-7 минут, сообщили в СОКБ № 1.

Камышловски медики решили, что у мужчины возможен инфаркт и подключили к ИВЛ. Уже после этого его решили доставить в СОКБ № 1. Мужчину ввели в состояние медикаментозного сна.

Врачи СОБК провели коронаграфию и выяснили, что тромб закупорил сосуд, что привело к инфаркту. Мужчина еще две недели пробудет в больнице, а потом будет отправлен домой.

Сюжеты:
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