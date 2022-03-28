В Нижнем Тагиле продлен прием предложений по улучшению города

В администрации напоминают, что до внесения проекта нужно сначала предоставить заявление об определении части территории, где планируется его реализация. Если место будет одобрено, то проект будет обсуждаться на собрании граждан.
Прием проектов проводится на улице Пархоменко, 1а в кабинете 407 с понедельника по четверг с 09.30 до 16.30 и в пятницу с 09.30 до 15.30.
Напомним, в отборе могут участвовать некоммерческие организации, старосты сельских территорий, группы от 10 человек, а также органы общественного самоуправления. Также проект не может касаться частной собственности и на его реализацию требуется не более года. Сами заявители должны вложить не меньше 70% от стоимости, а размер софинансирования не может превышать двух миллионов рублей.