В Нижнем Тагиле продлен прием предложений по улучшению города

Напомним, в отборе могут участвовать некоммерческие организации, старосты сельских территорий, группы от 10 человек, а также органы общественного самоуправления. Также проект не может касаться частной собственности и на его реализацию требуется не более года. Сами заявители должны вложить не меньше 70% от стоимости, а размер софинансирования не может превышать двух миллионов рублей.