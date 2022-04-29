Назван подрядчик реконструкции центрального кладбища в Нижнем Тагиле

Назван подрядчик реконструкции центрального кладбища в Нижнем Тагиле
Назван подрядчик реконструкции центрального кладбища в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:51ОбществоФото: TagilCity.ru
Контракт на 47,2 млн рублей по реконструкции центрального кладбища в Нижнем Тагиле выиграла местная компания «Уралстройкомплекс».

Фирма представителя клана дорожно-строительной сферы Владимира Винтовкина ООО ГК «Уралстройкомплекс» (УСК) стала единственным участником и победителем электронного аукциона. В первый год работы компания выполнит подготовительные работы и проведет благоустройство и озеленение территории. На втором этапе УСК сделает проезды по кладбищу, а также огородит контейнерные площадки. За третий год фирма обустроит 19,1 тысячи кв. м проездов.

Стоимость первого этапа оценена в 26,2 млн рублей, второго — 9,2 млн рублей, третьего — 11,6 млн рублей. В итоговую сумму вошли авторский надзор, допзатраты на производство, в том числе в зимнее время, и установка временных зданий и сооружений. Финансирование проекта производится из муниципального бюджета.

Напомним, ООО ГК «Уралстройкомплекс» Винтовкина было зарегистрировано в 2014 году. За время работы фирма получила 38 госконтрактов на сумму 886,4 млн рублей, в числе которых — реконструкция транспортного узла на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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