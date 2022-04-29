Назван подрядчик реконструкции центрального кладбища в Нижнем Тагиле

Фирма представителя клана дорожно-строительной сферы Владимира Винтовкина ООО ГК «Уралстройкомплекс» (УСК) стала единственным участником и победителем электронного аукциона. В первый год работы компания выполнит подготовительные работы и проведет благоустройство и озеленение территории. На втором этапе УСК сделает проезды по кладбищу, а также огородит контейнерные площадки. За третий год фирма обустроит 19,1 тысячи кв. м проездов.