Назван подрядчик реконструкции центрального кладбища в Нижнем Тагиле

Фирма представителя клана дорожно-строительной сферы Владимира Винтовкина ООО ГК «Уралстройкомплекс» (УСК) стала единственным участником и победителем электронного аукциона. В первый год работы компания выполнит подготовительные работы и проведет благоустройство и озеленение территории. На втором этапе УСК сделает проезды по кладбищу, а также огородит контейнерные площадки. За третий год фирма обустроит 19,1 тысячи кв. м проездов.
Стоимость первого этапа оценена в 26,2 млн рублей, второго — 9,2 млн рублей, третьего — 11,6 млн рублей. В итоговую сумму вошли авторский надзор, допзатраты на производство, в том числе в зимнее время, и установка временных зданий и сооружений. Финансирование проекта производится из муниципального бюджета.
Напомним, ООО ГК «Уралстройкомплекс» Винтовкина было зарегистрировано в 2014 году. За время работы фирма получила 38 госконтрактов на сумму 886,4 млн рублей, в числе которых — реконструкция транспортного узла на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.