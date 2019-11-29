В Екатеринбурге УБЭП проверяет компанию, получившую 952 млн рублей на госстройках

Обыски и изъятие документов проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщает Znak со ссылкой на собственный источник, основанием для начала проверки стала информация, что компания ООО «Универсалтрансстрой» при строительстве сетей на крупных объектах области «завышала закупочную стоимость полистироловых труб» и «получала 30% в виде отката».

Также источник сообщил, что сегодня были получены показания у представителей челябинского завода, который изготавливает детали. По его словам, в материалах проверки фигурирует сумма поставок в 63 миллиона рублей для парка «Богословский» в Екатеринбурге, а также поставки в «Титанову долину».

Пока уголовное дело не возбуждено, проводится проверка информации.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в офисах компании действительно проводилась проверка.

Сыщики проверяли оперативную информацию о возможной неуплате налогов. Об итогах работы говорить пока преждевременно, так как проверочные мероприятия еще не завершены, говорит он.

Компания «Универсалстрой» с 2013 года является подрядчиком по строительству сетей в особой экономической зоне «Титановая долина». В 2013 году фирмой были получены подряды на 357 миллионов рублей для организации рельефа вертикальной планировкой. В 2014 году компания получила 412 миллионов рублей, часть из которых тоже направлена на вертикальную планировку, а остальное — на строительство въезда на территорию «Титановой долины» со стороны дороги Нижний Тагил — Верхняя Салда. В 2015 году было выделено еще 152 миллиона рублей на вертикальную планировку. Кроме того, в 2016 году компания разрабатывала документацию для строительства объектов индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске за 30 миллионов рублей, а в 2017 году — получила 977,9 тысяч рублей для контроля строительства этих объектов.