Школьница на карнизе 17 этажа и штраф за побои. Итоги дня в Свердловской области

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В Екатеринбурге 11-летняя школьница вылезла из окна, чтобы спастись от пожара. Происшествие случилось в доме на улице Колмогорова. Девочка оказалась на карнизе на 17-этаже высотного здания. Она не смогла выйти в подъезд из-за сильного задымления. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Прибывшие на место сотрудники МЧС вывели ребенка, надев на нее спасательную маску. Затем несовершеннолетняя была доставлена в больницу.
В Свердловской области за период с 29 по 30 апреля выявлено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности на Среднем Урале зафиксировано 86 154 случая COVID-19. Из больниц выписали за время эпидемии 79 835 пациентов, из них 120 человек выздоровели за минувшие сутки. Зарегистрировано 10 летальных случаев за последние 24 часа. За период пандемии коронавирус унес жизни 3 103 свердловчан.
Картина художницы из Нижнего Тагила будет выставлена в Третьяковской галерее в Москве. 12-летняя школьница нарисовала тушью ворону. Вместе со своим произведением она отправится в столицу России. Арина Куватова победила в онлайн-конкурсе «Поколение М» и стала единственно жительницей Свердловской области, чье творение попало на выставку.
Пять тысяч рублей штрафа назначили мужчине, который в пьяном виде напал на женщину-водителя такси. Он избил её и повредил автомобиль. Нанесенные телесные повреждения в полиции посчитали недостаточными для возбуждения уголовного дела. На мужчину составили два административных материала, по которым он был оштрафован на пять тысяч рублей за побои и на 500 рублей за повреждение имущества. Потерпевшая не согласилась с такими мерами наказания и намерена взыскать через суд 58 тысяч рублей за повреждения автомобиля и 150 тысяч рублей моральной компенсации.