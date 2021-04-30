Школьница на карнизе 17 этажа и штраф за побои. Итоги дня в Свердловской области

Пять тысяч рублей штрафа назначили мужчине, который в пьяном виде напал на женщину-водителя такси. Он избил её и повредил автомобиль. Нанесенные телесные повреждения в полиции посчитали недостаточными для возбуждения уголовного дела. На мужчину составили два административных материала, по которым он был оштрафован на пять тысяч рублей за побои и на 500 рублей за повреждение имущества. Потерпевшая не согласилась с такими мерами наказания и намерена взыскать через суд 58 тысяч рублей за повреждения автомобиля и 150 тысяч рублей моральной компенсации.