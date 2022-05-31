Заводы травят тагильчан, а «Уралхимпласт» получил штраф за столовую

У тагильских школьников началась горячая пора выпускных экзаменов. Каждый, кто прошел через это, помнит те волнительные дни ожидания результата. В этом году девятиклассники сдают четыре предмета, а выпускники 11-х классов — только два обязательных, а остальные — по профилю своего вуза. Экзаменационная пора продлится с 21 мая по 15 июня. Когда и как можно будет узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ, разбиралась редакция TagilCity.ru.
Считанные недели остались у обманутых СУ-1 тагильчан до получения заветных ключей от квартир. Застройщик не только затянул со сдачей объекта (что неудивительно при его репутации), но стал фигурантом сразу нескольких судебных разбирательств. Уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова рассказала редакции, что совсем скоро обманутым дольщикам выдадут те самые долгожданные ключи.
Отец-игроман решил получит донаты со своего сына и подал в суд на алименты. По мнению тагильчанина, отпрыск должен его содержать, однако суд не согласился с этим. Во время судебного заседания выяснилось, что мужчина работает и имеет постоянный доход, при этом набранные им кредиты для удовлетворения пагубной привычки служители Фемиды посчитали его личной проблемой и отказали в иске.
Каждый второй день в году за полгода тагильчане вдыхали ароматы формальдегида, сероводорода и других опасных и неприятных химических элементов. Такие подсчеты сделала редакция TagilCity.ru по результатам замеров и данным УГМС с начала года. Так 94 дня из 182 в этом году воздух в Тагиле был отравлен выбросами с местных заводов. При этом, за предыдущие полгода замеров только один из трех дней тагильчане дышали примесями и вредными веществами.
«Уралхимпласт» получил от прокуратуры штраф за свою столовую. По мнению надзорного ведомства, в цехе общественного питания не соблюдались нормы СанПиН. Так, в столовой в полном объеме не велся журнал приема продуктов, отсутствовали записи о приемке товара. Отдельным пунктом нарушений стал мясной цех.
Выпускники одного из элитных лицеев Екатеринбурга «отличились» — на одном из отчетных мероприятий ребята показали танец с оттенками ЛГБТ-тематики. Педагоги похвалили детей за креативность, а вот общественность не оценила смелый хореографический эксперимент. Общественники планируют жаловаться в прокуратуру, министр образования требует увольнения директора лицея, а в самом образовательном учреждении постановку назвали пародией на популярный молодежный клип.
Жители Екатеринбурга в одном из водоемов города нашли странный пакет. В нем лежали удостоверение сотрудника полиции, патроны и пистолет. Кто решил избавиться от улик или свести счеты с полицейским прошлым, выясняют специально обученные люди. Хорошо, что находка оказалась в руках сознательного гражданина, а не криминального элемента или подростка.