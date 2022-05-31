Заводы травят тагильчан, а «Уралхимпласт» получил штраф за столовую

Тагильские школьники начали сдавать госэкзамены, обманутым дольщикам наконец-то дадут долгожданные ключи от квартир, а ученики лицея в Екатеринбурге исполняют странные танцы — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за вторник, 31 мая.

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