В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

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31 июля в России вступил в силу закон, согласно которому можно уходить на «ипотечные каникулы», сообщает «Интерфакс».
Каникулы могут предоставляться на шесть месяцев лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Согласно закону, заемщик может обратиться в банк с просьбой уменьшить или приостановить выплаты.
Закон предусматривает несколько условий предоставления «ипотечных каникул»: если раньше заемщик не просил изменить положения договора, жилье заемщика является единственным и заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В законе также прописано какие ситуации в этом случае подпадают под понятие жизненно трудных. Размер кредита не должен превышать 15 млн рублей.
Также «каникулы от ипотеки» могут получить лица, у которых увеличилось количество иждивенцев, и доход снизился на 20%.
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