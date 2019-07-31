В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

Каникулы могут предоставляться на шесть месяцев лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Согласно закону, заемщик может обратиться в банк с просьбой уменьшить или приостановить выплаты.

Закон предусматривает несколько условий предоставления «ипотечных каникул»: если раньше заемщик не просил изменить положения договора, жилье заемщика является единственным и заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В законе также прописано какие ситуации в этом случае подпадают под понятие жизненно трудных. Размер кредита не должен превышать 15 млн рублей.