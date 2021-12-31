Маска и зеркальные очки: детали нападения на Сбербанк в центре Екатеринбурга

Появились новые детали нападения на отделение Сбербанка, которое произошло 30 декабря в центре Екатеринбурга. Из-за случившегося заведено уголовное дело по статье «Разбой в особо крупном размере». Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.

Как выяснилось, лицо нападавшего было скрыто под медицинской маской, а на глаза он надел зеркальные очки. Сначала мужчина хотел обменять несколько тысяч на доллары, после чего начал угрожать. Заметив, что работники банка нажали тревожную кнопку, неизвестный скрылся. Об этом рассказал глава пресс-службы областного глава Валерий Горелых. По его словам, теперь оперативники проверяют алиби тех, кто склонен к подобным преступлениям. Расследование дела контролирует руководство ГУ МВД по Свердловской области, сообщает Е1. Напомним, сигнал о происшествии поступил в полицию 30 декабря в 14.54. Неизвестный вошел в отделение банка на проспекте Ленина 38, после чего проник внутрь служебного помещения и потребовал выдать ему денег. Подробности попытки ограбления Сбербанка в Екатеринбурге раскрыли в МВД

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