В Нижнем Тагиле проходит детская «Лыжня России»

В Нижнем Тагиле в спорткомплексе «Президентский» на ГГМ проходит детская «Лыжня России».

6 февраля на старт вышли воспитанники детских садов. Заявки на участие подали 119 дошкольных образовательных учреждений, пишет «Тагильский рабочий». 1200 юных тагильчан преодолели дистанцию в 500 метров. После финиша были организованы горячий чай с булочками. На память каждый участник получил номер, шапочку с символикой и медаль. Напомним, в Свердловской области началась регистрация участников 39-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Главный старт соревнований состоится 13 февраля в Нижнем Тагиле на территории спорткомплекса «Аист» с соблюдением «противоковидных» норм. В Свердловской области началась регистрация на «Лыжню России — 2021»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter