Тагильчанка Дарья Сурова завоевала «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике

Тагильчанка Дарья Сурова завоевала «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике
Тагильчанка Дарья Сурова завоевала «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике
Сегодня, 11:07СпортФото: Всероссийская Федерация легкой атлетики

Тагильчанка стала призером первенства России по легкой атлетике

Спортсменка из Нижнего Тагила Дарья Сурова на первенстве России по легкой атлетике пробилась в тройку сильнейших.

Соревнования по легкой атлетике проводятся в Санкт-Петербурге. Из-за ограничений по коронавирусу зрителей практически нет, но это никак не мешает свердловским спортсменам. Они продолжают бороться за призовые места.

17 февраля, в третий день первенства России, было разыграно семь комплектов наград. Победу в эстафете 4×400 метров среди юниоров (U23) одержала команда Московской области. Девушки побили рекорд соперниц из Краснодарского края, сохранявшийся более двух лет: 3:34.39 против 3:37.49.

Спортсменки из Иркутской области были вторыми (3:39.01). И лишь немного им уступила сборная Свердловской области, в составе которой выступает тагильчанка Дарья Сурова. Результат команды: 3:40.80.

Видео:Всероссийская Федерация легкой атлетики

Еще один нижнетагильский легкоатлет Алексей Пирогов из спортивного клуба «Юпитер» и Екатерина Слюнко из «Спутника» пробиться в тройку сильнейших не смогли, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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