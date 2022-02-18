Тагильчанка Дарья Сурова завоевала «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике

Соревнования по легкой атлетике проводятся в Санкт-Петербурге. Из-за ограничений по коронавирусу зрителей практически нет, но это никак не мешает свердловским спортсменам. Они продолжают бороться за призовые места.
17 февраля, в третий день первенства России, было разыграно семь комплектов наград. Победу в эстафете 4×400 метров среди юниоров (U23) одержала команда Московской области. Девушки побили рекорд соперниц из Краснодарского края, сохранявшийся более двух лет: 3:34.39 против 3:37.49.
Спортсменки из Иркутской области были вторыми (3:39.01). И лишь немного им уступила сборная Свердловской области, в составе которой выступает тагильчанка Дарья Сурова. Результат команды: 3:40.80.
Еще один нижнетагильский легкоатлет Алексей Пирогов из спортивного клуба «Юпитер» и Екатерина Слюнко из «Спутника» пробиться в тройку сильнейших не смогли, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.