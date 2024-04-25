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Пожар в клубе INJI в Нижнем Тагиле

Пожар в клубе INJI в Нижнем Тагиле

Фото: tagilcity.ru.
В ночном клубе INJI в Нижнем Тагиле случился пожар утром 25 апреля. Сначала загорелась кровля здания, а позднее огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров. Все, что известно, в сюжете TagilCity.ru.
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25 апреля
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
25 апреля, 17:02
Открытое горение в тагильском ночном клубе INJI ликвидировано
В Нижнем Тагиле проливают конструкции здания, где располагался ночной клуб INJI. Открытое горение ликвидировано.
25 апреля, 15:25
В тагильском ночном клубе INJI огонь охватил уже 2000 кв. м
В Нижнем Тагиле спасатели продолжают бороться с пожаром в ночном клубе INJI. Площадь возгорания выросла до 2000 кв. м.
25 апреля, 09:35
В Нижнем Тагиле горит ночной клуб INJI
25 апреля, 09:09

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