Пожар в клубе INJI в Нижнем Тагиле

В ночном клубе INJI в Нижнем Тагиле случился пожар утром 25 апреля. Сначала загорелась кровля здания, а позднее огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров. Все, что известно, в сюжете TagilCity.ru.
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