В центре Нижнего Тагила демонтировали ледовый городок

В центре Нижнего Тагила демонтировали ледовый городок
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Сегодня, 09:29

Спецтехника в Нижнем Тагиле снесла ледовый городок

Утром 1 февраля в Нижнем Тагиле демонтировали новогодний ледовый городок, место отдыха детей и подростков.
Видео:tagilcity.ru

На Театральной площади в Нижнем Тагиле этим утром спецтехника снесла новогодний ледовый городок. Его стоимость была 11,5 миллиона рублей. Подрядчиком работ выступало ООО «Уралстрой-НТ».

Для горожан построили уникальный сказочный парк, включающий в себя 27 композиций и скульптур героев мультфильмов. Вырезали их скульпторы из Москвы и Екатеринбурга. Одной из самых оригинальных скульптур стала кинетическая Баба Яга, которая летает в ступе между опорами освещения.

По версии одного из центральных каналов, новогодний городок в Нижнем Тагиле вошел в топ лучших по всей России. За время зимних каникул его посетили тысячи местных жителей и приезжих.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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