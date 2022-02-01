В центре Нижнего Тагила демонтировали ледовый городок

Для горожан построили уникальный сказочный парк, включающий в себя 27 композиций и скульптур героев мультфильмов. Вырезали их скульпторы из Москвы и Екатеринбурга. Одной из самых оригинальных скульптур стала кинетическая Баба Яга, которая летает в ступе между опорами освещения.