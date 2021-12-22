Летающая Баба Яга вернулась в ледовый городок Нижнего Тагила

В ледовом городке на Театральной площади в Нижнем Тагиле снова поселилась летающая Баба Яга. На данный момент ее тестируют.

Скульптура была изготовлена Эдуардом Пономаренко по просьбе горожан, которые с 80-х годов помнят ее как хит оформления города. Создание фигуры стартовало летом. Яга сделана из папье-мане и монтажной пены, рассказал «Тагил-ТВ» директор фирмы-подрядчика Константин Благинин. В качестве двигателя у нее используется реверсная электродрель. По словам скульптора, в качестве образа был взят герой Георгия Милляра из сказки «Морозко». Он отметил, что механизм налаживается и потом Баба Яга сможет летать над площадью. Пока она сможет это сделать на небольшое расстояние над памятником Черепановым. Смотреть на нее можно будет как снизу, так и с замка. Тагильчан радовать персонаж начнет с 27 декабря, когда городок откроется официально. В общей сложности создание последнего обойдется в 11,5 миллиона рублей. Строится городок по мотивам героев студии «Союзмультфильм». Дед Мороз и Снегурочка появились на Театральной площади Нижнего Тагила

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