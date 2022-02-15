Глава Нижнего Тагила на фоне водопада рассказал о том, где отметил свой день рождения

Глава Нижнего Тагила на фоне водопада рассказал о том, где отметил свой день рождения
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Сегодня, 13:12

Мэр Нижнего Тагила в свой день рождения прогулялся по водопаду

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях раскрыл то место, куда уехал отмечать свой день рождения.
Видео:страница Владислава Пинаева Instagram

О своем дне рождения мэр рассказал 14 февраля в соцсети Instagram. На видео градоначальник позирует стоя на проложенной в глубоком сугробе тропе и поясняет: это Жигаланские водопады.

Оператор меняет точку съемки и становится понятно, что под снегом течет река. Это одно из красивейших мест на границе Свердловской области и Пермского края.

Видео:страница Владислава Пинаева Instagram

По словам Владислава Пинаева, у подножия водопада есть отличная база. Однако проехать по зимнику можно только на внедорожнике.

Но это того стоит! уверен мэр.

Владислав Пинаев родился 11 февраля 1969 года в Асбесте. У него два высших образования — техническое и гуманитарное. Администрацией Нижнего Тагила он руководит четвертый год. Одно из увлечений главы города — путешествия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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