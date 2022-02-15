Глава Нижнего Тагила на фоне водопада рассказал о том, где отметил свой день рождения

О своем дне рождения мэр рассказал 14 февраля в соцсети Instagram. На видео градоначальник позирует стоя на проложенной в глубоком сугробе тропе и поясняет: это Жигаланские водопады.
Оператор меняет точку съемки и становится понятно, что под снегом течет река. Это одно из красивейших мест на границе Свердловской области и Пермского края.
По словам Владислава Пинаева, у подножия водопада есть отличная база. Однако проехать по зимнику можно только на внедорожнике.
Но это того стоит! уверен мэр.
Владислав Пинаев родился 11 февраля 1969 года в Асбесте. У него два высших образования — техническое и гуманитарное. Администрацией Нижнего Тагила он руководит четвертый год. Одно из увлечений главы города — путешествия.