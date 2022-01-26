О планах восстановления проблемного проезда на ГГМ в Нижнем Тагиле рассказал Пинаев

О планах восстановления проблемного проезда на ГГМ в Нижнем Тагиле рассказал Пинаев
О планах восстановления проблемного проезда на ГГМ в Нижнем Тагиле рассказал Пинаев
Сегодня, 19:52ТранспортФото: pixabay.com
Открытие Черноисточинского дублера на Гальянке находится под контролем мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Подрядчик «Уралстроймонтаж» построил дорогу с нарушениями, поэтому она не сдана в эксплуатацию.

Контракт на строительство Черноисточинского дублера на Гальянке в Нижнем Тагиле был заключен в 2017 году с ООО «Уралстроймонтаж». Эта же компания сейчас занимается реконструкцией путепровода на улице Циолковского. Дорога до сих пор перекрыта, так как официально не сдана.

«Уралстроймонтаж» контракт сорвал и не выполнил. Администрация города подала жалобу в ФАС, компания признана недобросовестным поставщиком. Вместе с министерством транспорта ищем решение, как выйти из этой ситуации, так как часть работ не выполнена, рассказал Владислав Пинаев на пресс-конференции.

Он пояснил, что кольцо на улице Захарова выполнено не по проекту. «Уралстроймонтаж» два раза пытался пройти государственную экспертизу, но не смог.

Сегодня мы судимся с УСМ, с большой вероятностью будет доделывать дорогу сами, силами МУП «Тагилдорстрой». Вопрос находится на контроле, мы ищем все пути, чтобы найти средства и ввести дорогу в эксплуатацию, отметил глава Нижнего Тагила.

Напомним, контракт на сумму 551 миллион рублей был заключен с ООО «Уралстроймонтаж» в 2017 году, но работы не были завершены до конца срока контракта. Проверка показала, что очистные сооружения закончены на 60%, тротуары — на 40%, а благоустройство — на 20%.

Сюжеты:
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