Юная тагильчанка стала призером фестиваля молодежной журналистики (ФОТО)

Posted 9 ноября 2015,, 11:25
Published 9 ноября 2015,, 11:25
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Финал пятого, юбилейного Фестиваля молодёжной журналистики прошел в Екатеринбурге 24 октября.
Школьники и студенты из 52 городов России прислали на конкурс более 550 работ в четырех номинациях: «Телевидение», «Печатные СМИ», «Фото» и «Электронные СМИ».
В этом году работы участников оценивало жюри под председательством директора департамента «Факультет журналистики» УрФУ Бориса Лозовского. Всех участников ждали уникальные мастер-классы от известных профессионалов СМИ. Ребята встретились с телеведущей Марианной Максимовской и экс-главным редактором портала ADME.RU Ксенией Лукичевой.
Юные журналисты «ТелеПробы» отправили на конкурс несколько работ в номинациях: «Социальная реклама» и «Телевизионный репортаж».
Сюжет Татьяны Самофеевой о Школе адаптивного спорта занял третье место в номинации «Телевизионный репортаж/Школьники». Героями сюжета стали юные «колясочники», которые преодолевая свой недуг, занимаются любимым делом. Этот сюжет также попал в шорт-лист номинации «Мне не всё равно», учрежденной в 2014 году Центром первого Президента России Бориса Ельцина.
Сейчас Татьяна учится на первом курсе филологического факультета УрГПУ, а в будущем хочет стать журналистом.