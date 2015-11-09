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Posted 9 ноября 2015,, 11:25

Published 9 ноября 2015,, 11:25

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Юная тагильчанка стала призером фестиваля молодежной журналистики (ФОТО)

9 ноября 2015, 11:25
Выпускница студии «ТелеПроба» Городского дворца молодежи стала призёром фестиваля молодежной журналистики «TIME CODE — 2015».

Финал пятого, юбилейного Фестиваля молодёжной журналистики прошел в Екатеринбурге 24 октября.

Школьники и студенты из 52 городов России прислали на конкурс более 550 работ в четырех номинациях: «Телевидение», «Печатные СМИ», «Фото» и «Электронные СМИ».

В этом году работы участников оценивало жюри под председательством директора департамента «Факультет журналистики» УрФУ Бориса Лозовского. Всех участников ждали уникальные мастер-классы от известных профессионалов СМИ. Ребята встретились с телеведущей Марианной Максимовской и экс-главным редактором портала ADME.RU Ксенией Лукичевой.

Юные журналисты «ТелеПробы» отправили на конкурс несколько работ в номинациях: «Социальная реклама» и «Телевизионный репортаж».

Сюжет Татьяны Самофеевой о Школе адаптивного спорта занял третье место в номинации «Телевизионный репортаж/Школьники». Героями сюжета стали юные «колясочники», которые преодолевая свой недуг, занимаются любимым делом. Этот сюжет также попал в шорт-лист номинации «Мне не всё равно», учрежденной в 2014 году Центром первого Президента России Бориса Ельцина.

Сейчас Татьяна учится на первом курсе филологического факультета УрГПУ, а в будущем хочет стать журналистом.

#Свободное время#Нижний Тагил#Конкурс#Maurice#СМИ#УрФУ#Гордость Нижнего Тагила
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