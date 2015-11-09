Юная тагильчанка стала призером фестиваля молодежной журналистики (ФОТО)

Сюжет Татьяны Самофеевой о Школе адаптивного спорта занял третье место в номинации «Телевизионный репортаж/Школьники». Героями сюжета стали юные «колясочники», которые преодолевая свой недуг, занимаются любимым делом. Этот сюжет также попал в шорт-лист номинации «Мне не всё равно», учрежденной в 2014 году Центром первого Президента России Бориса Ельцина.