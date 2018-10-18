Отделение «Почты России» на Руднике в Нижнем Тагиле не работает четыре месяца

Posted 18 октября 2018,, 15:14
Published 18 октября 2018,, 15:14
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Два года назад жители поселка остались без единственного отделения банка. Летом закрыли и отделение почты. Официальная причина закрытия– отсутствие электроэнергии. Местные жители рассказывают, что и до этого обслуживание здесь «оставляло желать лучшего». А с июля услуги почты стали вовсе недоступны.
По версии тагильчан, здание стало обесточено после того, как не удалось найти арендатора в пустующее помещении по соседству.
Летом руководство отделения сообщило, что проблема решается, ведутся переговоры по смене поставщика электроэнергии.
Многие жители поселка привыкли оплачивать здесь коммунальные услуги и получать посылки. Согласно объявлению каждый день отделение открывается на два часа, чтобы люди смогли забрать корреспонденцию, сообщает ТК «Тагил-ТВ».