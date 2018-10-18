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Posted 18 октября 2018,, 15:14

Published 18 октября 2018,, 15:14

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Отделение «Почты России» на Руднике в Нижнем Тагиле не работает четыре месяца

18 октября 2018, 15:14
В Нижнем Тагиле четыре месяца не работает почтовое отделение №14 по адресу улица Шмидта, 22.

Два года назад жители поселка остались без единственного отделения банка. Летом закрыли и отделение почты. Официальная причина закрытия– отсутствие электроэнергии. Местные жители рассказывают, что и до этого обслуживание здесь «оставляло желать лучшего». А с июля услуги почты стали вовсе недоступны.

По версии тагильчан, здание стало обесточено после того, как не удалось найти арендатора в пустующее помещении по соседству.

Летом руководство отделения сообщило, что проблема решается, ведутся переговоры по смене поставщика электроэнергии.

Многие жители поселка привыкли оплачивать здесь коммунальные услуги и получать посылки. Согласно объявлению каждый день отделение открывается на два часа, чтобы люди смогли забрать корреспонденцию, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Закрытие#Почта России#Почта#Рудник#Почтовое отделение
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