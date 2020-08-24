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Недостроенный мост и убийство ребенка. Итоги дня в Нижнем Тагиле

24 августа 2020, 20:12
Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 24 августа.

Сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За три дня они выявили 451 нарушение ПДД в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО. Наибольшее число протоколов составлено за выезд на встречную полосу.

В Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО за выходные выявлено 451 нарушение ПДД
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В Нижнем Тагиле перенесли открытие моста на проспекте Мира на более поздний срок. Планировалось, что объект сдадут к 31 августа, однако дожди размыли некоторые конструкции. Теперь им необходима повторная засыпка и утрамбовка. Также причиной задержки сдачи моста стало длительное согласование документации.

В Нижнем Тагиле открытие моста на проспекте Мира после ремонта отложили на 1,5 месяца
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Другой объект — спортплощадку в Девятом поселке — планируют сдать в срок. Уже к концу недели работы будут закончены. Подрядчик также отметил проблемы в строительстве из-за длительных дождей.

В Нижнем Тагиле в 9-м поселке готовят к сдаче новую спортивную площадку
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Названа предполагаемая причина пожара в Демидовской городской больнице. 21 августа из-за возгорания эвакуировали 57 человек. В МЧС пояснили, что причиной мог стать аварийный режим работы электропроводки в комнате отдыха в кабинете рентгена.

Стала известна причина пожара в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле
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Сегодня был задержан 36-летний тагильчанин. Его подозревают в убийстве годовалого ребенка. По предварительной информации, мужчина разгневался на малыша после того, как он отказался есть из бутылочки. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Тагильчанина подозревают в убийстве грудного сына из-за отказа есть из бутылочки
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Нижнетагильский полиграфический комбинат «Фолиант» отсудил у ООО «УВЗ Медиа-Сервис» 607,3 тысячи рублей. Причиной судебного разбирательства стало невыполнение «УВЗ Медиа-Сервис» обязательств по выплате денег за печать газеты.

В Тагиле полиграфический комбинат отсудил у «УВЗ Медиа-Сервис» 607 тысяч рублей
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#Итоги#Нижний Тагил#Общество
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