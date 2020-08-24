Недостроенный мост и убийство ребенка. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня был задержан 36-летний тагильчанин. Его подозревают в убийстве годовалого ребенка. По предварительной информации, мужчина разгневался на малыша после того, как он отказался есть из бутылочки. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.