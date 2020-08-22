Вандализм на аллее и несуществующая тысяча. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Мы продолжаем писать про преступления прошлых лет. На этот раз вспомнили жесткое убийство матери и ее несовершеннолетней дочери в Дзержинском районе, произошедшее два года назад. Преступник до сих пор не найден. По словам знакомых семьи, причиной трагедии стал алкоголь.