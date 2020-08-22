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Вандализм на аллее и несуществующая тысяча. Итоги недели в Нижнем Тагиле

22 августа 2020, 14:52
Фото: TagilCity.ru
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

Наверное, главным событием уходящей недели, наделавшем много шума, стало заявление главного санитарного врача Нижнего Тагила Юрия Бармина, что официальная статистика по коронавирусу не соответствует действительности. Заявление было сделано во время совещания по подготовке к началу учебного года в школах. Бармин сказал, что заболевших в городе больше на тысячу человек.

«Мы не до конца управляем ситуацией»: главный санврач Нижнего Тагила о коронавирусе
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Как потом оказалось, завышенная цифра появилась в результате технического сбоя. Оперативный штаб по коронавирусу в Свердловской области назвал происшествие «рабочими моментами».

Оперштаб назвал «рабочим моментом» ошибку в статистике заболевших COVID-19 в Тагиле
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В продолжении «коронавирусной темы» мы разобрались, наступит ли вторая волна пандемии и готова ли к ней Свердловская область.

«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
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Кроме того, в регионе начинается подготовка к вакцинации от гриппа. А если вспышка сезонного заболевания наслоится на пандемию коронавируса, очевидно, что всем придется несладко. Для предупреждения вспышек ОРВИ в Нижнем Тагиле создан оперативный штаб.

В Нижнем Тагиле создан оперативный штаб по борьбе с ОРВИ и гриппом
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Вопиющим случаем на этой неделе стала выходка вандалов. Неизвестные сломали скульптуру мастерок на Аллее строителей, открытой этим летом. Скульптура установлена СРО «Уральское объединение строителей» в преддверии профессионального праздника. По факту порчи написано заявление в полицию.

В Нижнем Тагиле вандалы испортили скульптуру мастерок на Аллее строителей
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На этой неделе TagilCity.ru опубликовало рейтинг влиятельности-2020. Топ-100 в этом году несколько изменился. Главной тенденцией стало увеличение числа силовиков. Первые две позиции рейтинга остались перманентны, а вот дальше не обошлось без сюрпризов, возможно, даже для самих участников топа.

Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
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Мы продолжаем писать про преступления прошлых лет. На этот раз вспомнили жесткое убийство матери и ее несовершеннолетней дочери в Дзержинском районе, произошедшее два года назад. Преступник до сих пор не найден. По словам знакомых семьи, причиной трагедии стал алкоголь.

Зарезали мать и задушили ребенка. Дело об убийстве тагильской семьи на Вагонке
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#Итоги недели#Вандалы#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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