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Мусор и санитарно-защитные зоны. Итоги дня в Нижнем Тагиле

26 августа 2020, 21:18
Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 26 августа.

Вредные выбросы все чаще становятся поводом для обсуждений и жалоб горожан. Чтобы они не оказывали влияния на людей, у каждого завода должна быть определена санитарно-защитная зона. Однако в Нижнем Тагиле она есть только у одного предприятия. TagilCity.ru попыталось разобраться, почему заводы не спешат оградить тагильчан от вредного воздействия выбросов.

Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны
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В конце 2022 года в городе планируют сдать в эксплуатацию мусороперерабатывающий комплекс. Об этом рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов в ходе заседания рабочей группы по реализации реформы ТКО. На данный момент специалисты проводят сбор информации и оценку воздействия на окружающую среду. Строительство комплекса начнется следующей весной. На заседании общественники и участники рабочей группы высказали свои предложения по поводу строительства. Также тагильчане могут ознакомиться с резюме проекта и до 3 октября представить свои идеи и замечания по нему.

В Нижнем Тагиле мусороперерабатывающий комплекс хотят запустить в конце 2022 года
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27 и 28 августа активисты проведут экологические субботники в пригороде Нижнего Тагила. Организаторы планируют очистить территорию от несанкционированных свалок в районе этнопарка «Ермаково городище». На участие в подобных акциях откликается много неравнодушных тагильчан.

Активисты уберут мусор в лесах под Нижним Тагилом
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Определен подрядчик для проведения ремонта кровли здания главного корпуса котельной на Черноисточинском шоссе. Заказчик — НТ МУП «НТТС», подрядчиком стало ООО «Уралспецмонтаж». Ремонтные работы обойдутся в 1,3 миллиона рублей. В ходе ремонта пройдет замена кирпичной кладки стен и кровли лестничной клетки здания.

НТТС заплатит за ремонт кровли котельной на Черноисточинском шоссе 1,3 млн рублей
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25 августа скончался журналист Геннадий Панюхин. Он работал в городских газетах и телевидении, а также был автором нескольких книг об истории Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле скончался журналист Геннадий Панюхин
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В 2018 году житель Нижнего Тагила задушил свою девушку и спрятал ее тело в диван. Молодой человек был наркозависим. На этой почве он часто вел себя странно и агрессивно. TagilCity.ru подготовило материал об этом уголовном деле, попытавшись разобраться, почему произошла трагедия.

Прятал труп в диване. Дело об убийстве тагильчанки сожителем-наркоманом
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