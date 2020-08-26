Мусор и санитарно-защитные зоны. Итоги дня в Нижнем Тагиле

В конце 2022 года в городе планируют сдать в эксплуатацию мусороперерабатывающий комплекс. Об этом рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов в ходе заседания рабочей группы по реализации реформы ТКО. На данный момент специалисты проводят сбор информации и оценку воздействия на окружающую среду. Строительство комплекса начнется следующей весной. На заседании общественники и участники рабочей группы высказали свои предложения по поводу строительства. Также тагильчане могут ознакомиться с резюме проекта и до 3 октября представить свои идеи и замечания по нему.